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Нужна одна жертва: в Украине озвучили условие Путина по Сенцову

2.8тЧитать новость на украинском

Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина не будет способствовать освобождению украинских политзаключенных в РФ, в частности режиссера Олега Сенцова. Кремль в обмен на узников ставит условие, на которое не согласится Украина.

Об этом рассказал в эфире ObozTV известный блогер и журналист Кирилл Сазонов.

На вопрос, повлияли ли переговоры Путина и Трампа на судьбу украинских политзаключенных, Сазонов ответил: "Очень бы хотелось сделать какой-нибудь хороший прогноз на эту тему, но оснований для хорошего прогноза нет".

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Как отметил блогер, украинские политзаключенные – "это скорее заложники, которые находятся сейчас в руках России". По его словам, РФ хочет поменять их на политические уступки со стороны Украины.

"Политическая уступка со стороны Украины, которую рассматривает Россия, всего одна - жертва суверенитетом и независимостью, чтобы Украина стала более-менее подконтрольной Москве. Украина на это не пойдет", - заявил он.

"Менять людей на людей Россия не хочет. Поэтому, к сожалению, тут картина очень грустная", - заключил Сазонов.

Как сообщал ObozTV, Кирилл Сазонов также подвел основные итоги переговоров президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

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Темы
Украинские политзаключенные в РоссииНарушение прав человека в РоссииПрямая трансляцияЭфиры Oboz TVРоссийско-украинский конфликтВстреча Путина и ТрампаДело Олега Сенцова
Персона
Кирилл Сазонов
Место
Россия
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Комментарии на сайте не модерированы
Шевченко Олег
Шевченко Олег
А кто такой Сенцов? Кому он на х.й нужен?
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Русский Солдат
Русский Солдат
Как Россия может требовать суверенитет и независимость от украины, если всего этого у нее давно нет?
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