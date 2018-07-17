Нужна одна жертва: в Украине озвучили условие Путина по Сенцову

Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина не будет способствовать освобождению украинских политзаключенных в РФ, в частности режиссера Олега Сенцова. Кремль в обмен на узников ставит условие, на которое не согласится Украина.

Об этом рассказал в эфире ObozTV известный блогер и журналист Кирилл Сазонов.

На вопрос, повлияли ли переговоры Путина и Трампа на судьбу украинских политзаключенных, Сазонов ответил: "Очень бы хотелось сделать какой-нибудь хороший прогноз на эту тему, но оснований для хорошего прогноза нет".

Как отметил блогер, украинские политзаключенные – "это скорее заложники, которые находятся сейчас в руках России". По его словам, РФ хочет поменять их на политические уступки со стороны Украины.

"Политическая уступка со стороны Украины, которую рассматривает Россия, всего одна - жертва суверенитетом и независимостью, чтобы Украина стала более-менее подконтрольной Москве. Украина на это не пойдет", - заявил он.

"Менять людей на людей Россия не хочет. Поэтому, к сожалению, тут картина очень грустная", - заключил Сазонов.

Как сообщал ObozTV, Кирилл Сазонов также подвел основные итоги переговоров президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.