Освобождение пленных украинских моряков: в России озвучили новые данные

Освобождение из российского плена украинских моряков не является окончательно решенным вопросом, поскольку последнее слово не сказал президент РФ Владимир Путин.
Об этом в эфире ObozTV заявил российский адвокат узников Кремля Николай Полозов, комментируя заявление украинского омбудсмена Людмилы Денисовой относительно судьбы пленных.
"Я посмотрел прямую речь Денисовой в записи, и обнаружил, что в цитировании ее слов пропало слово "практически". Она сказала в предположительном ключе, а СМИ это подали как свершившийся факт", – подчеркнул адвокат.
"Переговоры ведутся. На прошлой неделе Денисова подала ходатайство о личном поручительстве. Подала через МИД РФ, поскольку следствие ФСБ отказалось у нее напрямую принимать эти документы. Сейчас, насколько мне известно, эти документы все-таки попали из МИД в следственное управление, но их еще не передали следователю, в производстве которого находится это дело и который должен принять процессуальное решение по этому ходатайству", – добавил он.
По словам Полозова, "учитывая сроки документооборота в российских структурах, это дело каких-то дней, когда следствие должно формально ответить на это ходатайство либо положительно, либо отрицательно".
При этом, как подчеркнул адвокат, окончательное решение принимает администрация президента и в конечном счете Владимир Путин.
"Если они для себя приняли решение, что именно такая форма реализации приказа трибунала, а именно освобождение моряков до судебного следствия, до приговора, и возвращение в Украину, их устраивает – значит, ходатайство будет удовлетворено. Если они примут иное решение – будем работать в соотвествии с новыми реалиями", – пояснил российский юрист.
Полозов отметил, что если российские власти заитересованы в выполнении решения трибунала ООН, им нет смысла отыгрывать назад и удерживать моряков дальше. По его словам, невыполнение приказа трибунала может повлечь серьезные последствия для РФ.
Facebook Ильи Новикова
Как писал OBOZREVATEL:
25 ноября 2018 года в Керченском проливе корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
В плен попали 24 члена экипажа, при этом трое моряков получили ранения. Их судили за "незаконное пересечение государственной границы России".
Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, чтобы доказать незаконность действий РФ.
25 мая трибунал постановил немедленно освободить всех украинцев и три захваченных корабля.
Но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не собирается освобождать моряков и его позиция останется неизменной до решения суда в России.
Московский городской суд отказался выполнять требования Международного трибунала ООН и оставил моряков под стражей. В начале июля следствие предъявило им окончательные обвинения.
Министр иностранных дел Павел Климкин выразил уверенность, что Россия освободит украинцев "в ближайшее время", просто Владимир Путин попытается получить за это как можно больше политических преференций.
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