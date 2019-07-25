Освобождение пленных украинских моряков: в России озвучили новые данные

Освобождение из российского плена украинских моряков не является окончательно решенным вопросом, поскольку последнее слово не сказал президент РФ Владимир Путин.

Об этом в эфире ObozTV заявил российский адвокат узников Кремля Николай Полозов, комментируя заявление украинского омбудсмена Людмилы Денисовой относительно судьбы пленных.

"Я посмотрел прямую речь Денисовой в записи, и обнаружил, что в цитировании ее слов пропало слово "практически". Она сказала в предположительном ключе, а СМИ это подали как свершившийся факт", – подчеркнул адвокат.

"Переговоры ведутся. На прошлой неделе Денисова подала ходатайство о личном поручительстве. Подала через МИД РФ, поскольку следствие ФСБ отказалось у нее напрямую принимать эти документы. Сейчас, насколько мне известно, эти документы все-таки попали из МИД в следственное управление, но их еще не передали следователю, в производстве которого находится это дело и который должен принять процессуальное решение по этому ходатайству", – добавил он.

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По словам Полозова, "учитывая сроки документооборота в российских структурах, это дело каких-то дней, когда следствие должно формально ответить на это ходатайство либо положительно, либо отрицательно".

При этом, как подчеркнул адвокат, окончательное решение принимает администрация президента и в конечном счете Владимир Путин.

"Если они для себя приняли решение, что именно такая форма реализации приказа трибунала, а именно освобождение моряков до судебного следствия, до приговора, и возвращение в Украину, их устраивает – значит, ходатайство будет удовлетворено. Если они примут иное решение – будем работать в соотвествии с новыми реалиями", – пояснил российский юрист.

Полозов отметил, что если российские власти заитересованы в выполнении решения трибунала ООН, им нет смысла отыгрывать назад и удерживать моряков дальше. По его словам, невыполнение приказа трибунала может повлечь серьезные последствия для РФ.

Facebook Ильи Новикова

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