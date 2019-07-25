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Освобождение пленных украинских моряков: в России озвучили новые данные

8.5т Читать материал на украинском

Освобождение из российского плена украинских моряков не является окончательно решенным вопросом, поскольку последнее слово не сказал президент РФ Владимир Путин.

Об этом в эфире ObozTV заявил российский адвокат узников Кремля Николай Полозов, комментируя заявление украинского омбудсмена Людмилы Денисовой относительно судьбы пленных.

"Я посмотрел прямую речь Денисовой в записи, и обнаружил, что в цитировании ее слов пропало слово "практически". Она сказала в предположительном ключе, а СМИ это подали как свершившийся факт", – подчеркнул адвокат.

"Переговоры ведутся. На прошлой неделе Денисова подала ходатайство о личном поручительстве. Подала через МИД РФ, поскольку следствие ФСБ отказалось у нее напрямую принимать эти документы. Сейчас, насколько мне известно, эти документы все-таки попали из МИД в следственное управление, но их еще не передали следователю, в производстве которого находится это дело и который должен принять процессуальное решение по этому ходатайству", – добавил он.

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По словам Полозова, "учитывая сроки документооборота в российских структурах, это дело каких-то дней, когда следствие должно формально ответить на это ходатайство либо положительно, либо отрицательно".

При этом, как подчеркнул адвокат, окончательное решение принимает администрация президента и в конечном счете Владимир Путин.

"Если они для себя приняли решение, что именно такая форма реализации приказа трибунала, а именно освобождение моряков до судебного следствия, до приговора, и возвращение в Украину, их устраивает – значит, ходатайство будет удовлетворено. Если они примут иное решение – будем работать в соотвествии с новыми реалиями", – пояснил российский юрист.

Полозов отметил, что если российские власти заитересованы в выполнении решения трибунала ООН, им нет смысла отыгрывать назад и удерживать моряков дальше. По его словам, невыполнение приказа трибунала может повлечь серьезные последствия для РФ.

Освобождение пленных украинских моряков: в России озвучили новые данные

Facebook Ильи Новикова

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Обмен пленными Российско-украинский конфликт
Персоны
Николай Полозов Людмила Денисова Владимир Путин
Место
Россия
Тег
пленные моряки
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Благодаря захвату украиной российского танкера возвращение украинских мокряков домой может растянуться лет на пять
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Теперь xoxлы могут тока пожелать Мокрякам потужно стрыбать на параше лет пятнадцать.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Не учатся х0хлы на своих ошибках, "СБУ Украины задержали российский танкер". Х0хлы, вам мало было Норда? Только не нойте потом.
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