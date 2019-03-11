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Увольнение мародеров и отмена срочной службы: первые решения Гриценко в случае избрания президентом

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Среди первых решений Анатолия Гриценко на посту президента Украины станет отмена срочной службы и увольнение должностных лиц, которые были замечены в мародерстве.

Об этом Гриценко сказал в интервью Владимиру Федорину, сообщили в пресс-службе политика. "Там, где люди хотят восстановления справедливости, эти решения будут быстрыми. Привлечем к ответственности нескольких жирных котов", – сказал кандидат в президенты.

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

Пресс-служба "Гражданской позиции"

Он отметил, что необходимо провести линию справедливости, чтобы потом все работали спокойно. Кроме этого, добавил Гриценко, те решения, которые прописаны в его программе, будут реализованы максимально быстро.

"Я обещал отменить срочную службу. Это решение будет реализовано быстро – издал указ и в определенное время она остановится. Это президент совместно с правительством сделают быстро", – подчеркнул Гриценко.

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Политик добавил, что есть вещи, которые требуют усилий через налоговые и контрольные механизмы. На их выполнение требуется время, но, подчеркнул Гриценко, все равно они будут реализованы.

"Там, где я обещал, что будут назначены правильные люди на ключевые должности, это будет сразу. Даже в тех структурах, которые ненавидят, – в прокуратуре, в СБУ есть достойные и честные люди. На них будем опираться", – рассказал Гриценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гриценко рассказал, каким должно быть наказание для судей-взяточников.

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Персона
Анатолий Гриценко
Тег
Гражданская позиция
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Петренко Дмитрий
Петренко Дмитрий
...себя первого с должности главкома снимет? Кто будет уполномочен "замечать" в мародерстве?)) Скажите, его на вменяемость проверяли, когда он документы в ЦИК подавал?))...Олигофрен б..ь))
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Севченко Николай
Севченко Николай
Мне страшно за Украину при таких кандидатах. Одна армию разворовала и подписала документ на отчуждение сотни самолетов и вертолетов. Другой без опыта в макроэкономике и военном деле собирается просить прощение у сепаратистов и прогибаться перед Путиным; хочет договориться со страной, которой плевать на любые законы и договоры. Третий собирается отменить призыв в армию во время войны, тем самым уменьшив будущую армию страны. Это полный пипец!
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