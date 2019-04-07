Освободить пленных и "омолодить" команду: Порошенко озвучил планы на случай победы на выборах

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что услышал и тех украинцев, которые поддержали его в первом туре выборов, и тех, кто голосовал против него.

Он отметил, что на следующие пять лет имеет четкое видение того, что необходимо сделать, с учетом уроков прошлых пяти лет. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина", передает пресс-служба Порошенко.

На уточняющий вопрос, что на стадионе "Олимпийский" во время дебатов кандидатов будут десятки тысяч зрителей, среди которых как сторонники Петра Порошенко, так и те, кто за него не голосовали, каким образом он будет убеждать последних, президент ответил: "Там будут украинцы. Там будут граждане Украины".

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Глава государства подчеркнул, что ключевая позиция – не только то, что будет сказано о будущем, но и какие выводы сделаны.

Президент напомнил, что 31 марта сразу же после завершения обнародования результатов экзит-полов отметил: "К тем, кто голосовал за меня, и к тем, кто не голосовал за меня – я вас услышал. И это был, возможно, один из самых трудных уроков в моей жизни. Это совершенно сильный стимул для того, чтобы мной были проанализированы все пять лет, включая все ошибки, которые были сделаны. И на следующие пять лет этот урок я очень хорошо усвоил".

Отвечая на вопрос, что может измениться, Петр Порошенко сказал: "Твердо будут изменены ключевые вещи. Произойдут существенные изменения в команде. Будет большое количество новых молодых людей".

Он отметил, что сейчас анализирует большое количество предложений и они будут представлены.

"Твердо будут продолжены реформы, которые обеспечат экономический рост и преодоление бедности и обеспечение благосостояния", – добавил президент.

"Будет существенно укреплена обороноспособность государства", – также сказал он.

Петр Порошенко подчеркнул, что будет резко ускорено и экономический рост, и движение в Евросоюз. "Уже в декабре будет предложено странам-членам НАТО подписать План действий по членству в НАТО", – сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что будут возвращены домой украинцы, которых сейчас держат в тюрьмах Москвы как военнопленных.

"Будет сделано большое количество шагов, которые значительно укрепят мир, потому что это будет сейчас моим первым приоритетом", – подчеркнул Порошенко.

Он сообщил, что состоится его визит в Берлин. "Сегодня есть заявление наших партнеров о том, что срочно будет возобновлена ​​деятельность Нормандского формата", – добавил он.

"Нам есть что делать. Мы точно знаем куда, когда и как двигаться", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петр Порошенко заявил, что допустил две главных ошибки за время президентства и назвал их.

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