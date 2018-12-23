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''Освободить Крым!'' Порошенко послал Путину мощный сигнал

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Проголосованные резолюции Генассамблеей ООН по Крыму предоставляют России четкий сигнал – освободить аннексированный полуостров и вернуть украинских пленных.

"За последние два месяца в Генеральной ассамблее ООН приняты две сверхважные резолюции по Крыму, которые предоставляют России четкий сигнал: международное сообщество не будет мириться с нарушениями прав человека и милитаризацией оккупированного полуострова. Россия как государство-агрессор должен выполнить требования международного права – освободить Крым и вернуть домой незаконно лишенных свободы украинских граждан", – написал на своей странице в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

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Украинский лидер поблагодарил международных партнеров за мощную поддержку, и добавил, что "борьба за Крым еще продолжается".

Как сообщал OBOZREVATEL, поздно вечером в субботу, 22 декабря, Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о "Ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина". За проголосовали 65 государств-членов, против – 27 70 делегатов воздержались.

Ранее, 18 декабря, Генассамблея ООН приняла инициированную Украиной резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, районов Черного и Азовского морей". Так, она призывает Россию вывести свои войска с территории оккупированного Крыма и осуждает растущую российское военное присутствие в Черном и Азовском морях.

В документе подчеркивается, что присутствие российских войск в Крыму противоречит национальному суверенитету и территориальной целостности Украины и угрожает безопасности других государств Европы.

Место
Украина
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Питон Каа
Питон Каа
А Путин ему в ответ: "Петр Алексеевич, вы наверное запамятовали, но Крым мы уже от бандерлогов освободили, теперь остальные земли Новороссии на очереди". Он ведь самый вежливый из людей, наш президент.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Питон Каа, Путин от животных сучек мощные сигналы не принимает, это только в животном мире самки посылают сигналы самцам. Но Петя после 3х бутылок водки подумал что он белочка
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Печально бандеры просрали всё.. Пошли убивать русских, и лишились полуострова...)))
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Михайлов Александр, Саша! не надо печалиться о скакуасах! вымирающий вид, просирают все что можно!
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Так Крым освобожден. Пороху бы проспаться
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