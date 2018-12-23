''Освободить до Рождества!'' Волкер сделал заявление о захваченных РФ моряках Украины

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер не исключил того, что до Рождества Россия освободит украинских моряков, захваченных в Черном море.

Он подчеркнул, что американская сторона призывает страну-агрессора пойти на такой шаг в качестве жеста доброй воли. Об этом Волкер рассказал в интервью ТСН.

"Я думаю, это вероятно. Все мы призываем Россию сделать это как жест доброй воли. И, я надеюсь, они обеспокоены тем, чтобы не усугубить ситуации, поэтому, мы можем получить определенный импульс", — сказал политик.

Курт Волкер 24tv.ua

Он добавил, что владеет информацией о разговоре между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель. В частности, глава страны-агрессора, рассказывая об инциденте у Керченского пролива, сослался на так называемый законный процесс внутри России, который должен предшествовать решению судьбы украинских военнопленных моряков.

"Впрочем, даже если он сослался на "законный" процесс, через который должны пройти моряки, мы надеемся, что это будет сделано как можно скорее, если прилагать усилия. Но самое главное — освободить моряков быстрее. В идеале — до Рождества", — резюмировал Волкер.

Как сообщал OBOZREVATEL, после инцидента 25 ноября, когда корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. Все 24 члена их экипажей попали в плен к оккупантам, шесть моряков получили ранения.

27 ноября оккупационные власти Крыма начали избирать меру пресечения украинским военнопленным морякам. В этот день они вынесли решение только по рядовым членам экипажа кораблей. В итоге 15 украинских моряков были арестованы на два месяца.

28 ноября Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал девятерых офицеров ВМС, захваченных на выходе из Керченского пролива. Всем морякам грозит шесть лет лишения свободы.

Позднее в оккупированном Крыму официально подтвердили, что захваченных россиянами в Керченском проливе украинских моряков вывезли в Москву.