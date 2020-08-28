Осужденный в Италии Маркив – Авакову: судят не меня, а Украину

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков провел разговор с украинским нацгвардийцем Виталием Маркивым, которого приговорили к 24 годам тюрьмы в Италии.

Соответствующее видео было опубликовано на Youtube-канале МВД Украины. Во время общения министр сообщил Виталию, что уже в понедельник проведет большой брифинг для демонстрации новых реальных доказательств, полученных Нацполицией при расследовании обстоятельств гибели итальянского фоторепортера А. Роккелли и российского переводчика А. Миронова 24 мая 2014 (посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Виталий, мы продемонстрируем новые доказательства твоей невиновности во время брифинга в понедельник. Мы не остановимся, мы будем бороться до конца, мы уверены в нашей победе!" – сказал министр.

Аваков провел видеоразговор с Маркивым. МВД Украины

Аваков отметил, что результаты следственных действий, в частности выводы проведенных экспертиз, однозначно доказывают невиновность Маркива и украинская сторона готова предоставить эти материалы правоохранительным органам Республики Италия для всестороннего и объективного рассмотрения дела в рамках апелляционного процесса. Со своей стороны нацгвардеец отметил, что понимает политизированность дела.

Также Маркив поблагодарил всех за моральную поддержку.

"Я понимаю, что судят не меня, а Украину. Чтобы создать прецедент этим делом. Лоббировать российские интересы. И в конце концов снять санкции. Все здесь понимают, что это за дело", – сказал он.

Кроме того, министр показал Виталию фото с Софийской площади в центре Киева, где размещен большой баннер в поддержку бойца, отметив, что Украина помнит о нем.

Аваков показал Виталию фото с Софийской площади. МВД Украины

Сам министр Аваков сообщил о разговоре с гвардейцем в своем Twitter.

"Виталий уверен в победе! Мы не оставим нашего солдата. #FreeMarkiv", – подчеркнул он.

Аваков сообщил о разговоре с Маркивым. Twitter Арсена Авакова

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