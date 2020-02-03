"Остыл к войне!" Зеленского предупредили об опасности договоренностей с Путиным

Очередное обострение на Донбассе, когда чуть ли не каждый день Украина узнает о потерях в рядах защитников, свидетельствует о нарушении одной из ключевых договоренностей между президентами Зеленским и Путиным во время "нормандского саммита" в Париже – решения о полном прекращении огня, начиная с 1 января 2020 года.

Эта договоренность и не сработает, а перемирие на линии фронта не наступит – пока украинская власть будет подвергаться давлению лидера страны-агресора. Об опасности этого рассказали "Донбасс.Реалии" ведущие украинские эксперты.

"Если бы Путин хотел зачистить Донбасс от боевиков – это случилось бы завтра. То есть надо понимать, что мир на Донбассе – это не цель Путина. Нет никакого сомнения, что эскалация – это инструмент давления и ее будут использовать постоянно", – считает эксперт национального Института стратегических исследований Валерий Кравченко.

Зеленский "остыл" к вопросу решения войны на Донбассе, а Путин продолжает давить – эксперты

Со своей стороны министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин утверждает, что это очень хорошо вписывается в российскую тактику.

"То есть, еще один обмен, повышение эмоциональных ставок. И они показывают, что прекращение огня возможно только, если взять российские условия с политического трека", – объясняет он.

Ведь еще во время встречи лидеров в Париже Путин прямо заявил, что прекращение огня должно происходить параллельно с выполнением украинской стороной политической части Минских договоренностей. А давление Путина, считают эксперты, необходимо для легализации группировок "Л/ДНР", и для самого Кремля, отрицающего свое участие в войне на Донбассе.

"Россия очень хочет заставить Украину разговаривать с той стороной, которая, собственно, ведет огонь. То есть они говорят, что это не Россия, что это так называемые "ДНР" и "ЛНР". Соответственно, мол, если вы хотите прекратить убийства на линии фронта, остановить огонь и сделать постоянное перемирие – пожалуйста, разговаривайте с той стороной", – считает Валерий Кравченко.

Другие же эксперты утверждают, что Зеленский, "по сравнению с тем Зеленским, которого мы наблюдали в прошлом году", уже "остыл" к попытке решить этот болезненный для всей Украины вопрос.

"У него нет уже того запала, с которым он шел тогда на встречу. Когда он просто переступал через некоторые национальные интересы только для того, чтобы эта встреча состоялась. Но тем не менее, мне кажется, что у него еще осталось это представление, что какие-то личные договоренности с Путиным могут решить проблему войны на Донбассе", – отмечает заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский политолог, который часто публикует кремлевские инсайды, Валерий Соловей заявил, что президент РФ Владимир Путин поставил себе цель на 2020 год решить конфликт с Украиной и даже включить ее в состав Союзного государства. В этом направлении Кремль пока использует метод пряника – сделав заманчивое предложение украинским бизнесу и элите.

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