Президентство Владимира Зеленского длится достаточно долго, чтобы делать выводы. Тем более, что кризисные ситуации, подобные нынешней, проявляют все характерные черты.

Сейчас о том, чего не хватает Владимиру Александровичу, чтобы стать тем национальным лидером, которого ожидала страна, и кем он сам, несомненно, намеревался стать. В порядке убывания важности:

Понимания происходящего в стране и мире.

Важнее даже не быть геополитическим энциклопедистом, а понимать, что ты многого не понимаешь, и компенсировать это желанием учиться и умением подбирать учителей.

Намерения максимально опираться на внутриукраинские возможности и везде искать украинский интерес.

Здесь расшифровывать нечего — разница в отношении к тому же МВФ Зеленского и Голобородько говорит сама за себя. И так далее.

Владимир Зеленский

Умение выделять главное и сосредотачиваться на нем.

К примеру, сегодня в наших условиях главное — не пытаться остановить болезнь, что невозможно в принципе, а выдержать баланс между выживанием населения и сохранением экономики. Потому что упавшая экономика добьет и население, и страну.

Готовности строить адекватную эффективную систему управления, а не встраиваться в коррупционно-олигархическую существующую.

Вспомните, как ВАЗ анонсировал свой символический переезд из компартийного здания на Банковой. И остался там же. Что тоже символично.

Стремления планировать, а не импровизировать.

Конечно, без импровизации невозможно не только в шоу-бизе, но и в политике. Но это по ситуации. А в целом государственная система эффективно работает только по плану: нет плана — нечего контролировать, все курят и ждут указаний сверху, и система начинает работать не на страну, а на саму себя.

Умения добиваться выполнения решений.

Важно не только огласить правильные позиции в видеоролике, надо добиться их исполнения. Необходима системность — чтобы отслеживать, наказывать нерадивых. Зеленский ограничивается декларацией, а система игнорирует его благие пожелания. Безнаказанность — смерть управленческой системы.

Готовности подтягивать чужих, а не замыкаться в своих.

Речь не о вынужденных от безысходности договоренностях о совместных голосованиях с тем же Петром Порошенко. Речь об интеграции в общее украинское дело тех, кто не симпатичен тебе лично, но для дела полезен.

Готовности относиться к своим жестче, чем к чужим.

Только такой подход цементирует большую управленческую систему. Чиновники внизу думают: если вождь своего друга за это уволил, то меня за это же просто расстреляет. И опасаются подставляться.

Умения подбирать команду по мобилизующему принципу.

Это тонкая материя и редкое качество: команда должна не потакать лидеру, а пытаться заставить его делать то, что ему не хочется, но надо для дела.

Мужества не бояться сложных решений, грамотных специалистов, умных людей, жестких критиков, электоральных последствий.

Пункт в расшифровке не нуждается.

Никто не способен набрать наивысший балл по всем критериям государственного деятеля. Но стремиться надо. И компенсировать личные несоответствия за счет грамотного подбора команды. Увы, Владимир Зеленский откровенно глючит в условиях кризисной перегрузки, а команда топит его в теплой ванне вместо помощи — не как другу, а как государственному деятелю, от которого волею судеб зависит существование страны.