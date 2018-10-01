Сатана гуляет по миру!

В небе Сирии сбит российский самолёт. Никогда не радовался чужой гибели. По-человечески, жаль погибших людей, жаль их матерей, родственников, друзей.

Жаль ещё и потому, что государство, пославшее их в Сирию, даже не вспоминает о них, не объявляет траур по погибшим. Но разве может быть иначе?

Если родственники погибших на Донбассе за тридцать серебряников соглашаются скрывать могилки своих детей или хоронят их в общих могилах без имени и фамилии, то они заслуживают такого скотского отношения к себе.

Ибо и они, и путины понимают, что они ведут неправедные войны.

То же самое и в Сирии.

Что делали эти летчики в небе Сирии? Защищали Родину или спасали длинношеего Асада? Асад - их Родина?

Они выполняли свой воинский долг - скажут россияне. Естественно, по уничтожению мирного населения.

Когда живешь в такой стране, которая приносит гибель другим, всегда надо подумать о том, что тебя или твоих близких может ожидать та же участь.

Любой зверь, когда он сыт, не убивает никого и будет лениво смотреть, как проходит мимо его "еда".

Смерть этих летчиков - не только вина путиных, но и миллионов россиян, которые поддерживают захват Крыма, бойню на Добассе, в Сирии. Просто интересно спросить у россиян - зачем вам Крым, Донбасс? Уж очень "идейные" могут ответить - мы защищаем русских или русскоязычных. Конечно, они не поверят, что ни русских, ни русскоязычных никто и никогда в Украине не ущемлял.

Но если они в это верят и действительно хотят защитить русских - пожалуйста - 17 млн кв. км территория России. Приглашайте, оказывайте помощь, так как это делает Израиль.

На территорию 20 тыс кв.км Израиль принял около 3 млн человек.

И у него не было ни газа, ни нефти, ни 17 миллионов кв.км площади.

Ладно, о морали хватит. Поговорим о политике.

Что же случилось в небе Сирии?

Новости На обломках олигархата напишут наши имена

Одни "нас там нет" на земле подбили других "нас там нет" на небе.

А так как "их там нет нигде", то виновными стали израильтяне.

Министерство обороны России так и заявило. Нас, "которых там нет", не предупредили о вылете израильских самолетов.

А Маша Захарова, вспомнив недалекие советские времена, вообще обвинила израильтян в непрофессиональности и трусости.

"Какие циничные и подлые! Уходили от ракет, "которых не было", и пытались спрятаться за самолёт, которого "тоже не было".

Естественно, некоторые специалисты могут удивиться - как такое случилось? Ведь на экране С-200 разница в изображении израильского бомбардировщика и транспортного самолёта все равно, что изображение комара и крупной птицы. Причём ракетная установка - это не снайперская винтовка; цель некоторое время сопровождается, потом выполняются определённые условия прежде, чем нажать пуск. Кроме того, израильские бомбардировщики летели на высоте около 100 м, а самолёт - на высоте 5 км.

Ну, кому нужны такие тонкости!?

Не забыли малазийский Боинг? Там было все. И испанский диспетчер, и украинский истребитель, и трупы в самолете до попадания ракетой. И "Алмаз Антей", и поддельные снимки со спутника. Разве это чему-нибудь может научить гвардейцев короля? "Мы ни при чем, нас там нет".

Правда, Путин сначала что-то блеял насчёт каких-то непредвиденных обстоятельств. Но потом пришли к нему бояре и доблестные полководцы: "А как же нам объяснять гибель самолёта?".

Или мы сами их сбили, или криворукие сирийцы из нашей установки? Не по-русски это как-то. Выход один - все подстроили эти евреи".

И как сразу оживился "духовный русский мир"! В гибели настоящих русских героев виновны израильтяне..!

Не надо ничего - ни пенсий, ни зарплат. И санкции не страшны. "Царь" разрешил мочить их, "пархатых"! Жизнь удалась!

Кто были главные враги СССР? Все знают - американские империалисты и сионисты. Всякая другая шушера, вроде Запада, Латинской Америки, арабского мира - это мелочь. Одни находились под влиянием Штатов или сионистов, а другие, "самые прогрессивные", под влиянием Советского Союза.

Какая была самая лучшая страна в мире? Конечно, СССР.

А кто его создал? Негодники евреи.

Кто был лучшим правителем в России. Конечно, Иосиф Сталин.

А откуда репрессии, аресты, убийства, "тройки", решающие судьбы миллионов людей? Откуда Голодомор в Украине? А это все евреи в КГБ. Сталин ведь ничего не знал.

Такое впечатление, что у россиян только две извилины в голове, и противоположные мысли уживаются вместе. Оттуда и пошло прозвище "ватник". Конечно, Путин немножко помог. Он сделал невозможное. Ему удалось сделать врагами россиян украинцев. Это прекрасно. Ещё кого-то ненавидеть - радость для россиян! Но все же ненависть к евреям - старинная русская забава.

Почитайте комментари" духовных" читателей кремлевских СМИ (включая "РИА Новости) и сегмента соцсетей.

stekloserviskovrov

Евреи совсем обнаглели...сволочи...им бы распятие Христа ещё припомнить.

Вячеслав Гаджиев.

Давно пора их "покошмарить" А то совсем распоясались.

Алексей Твердов.

7-40 началась, пусть пляшут.

Владимир Ф. Быченков

Через две недели Израиль ждёт кошмар? С чего - то же надо было приводить вас в чувство и принуждать к миру.

Sauron80

Взорванный автобус с шестигранными пилотами был бы идеальным вариантом, а списать на палестинцев можно...

.. А полный шаг- это догорающие на земле жидолеты...

Думаю , достаточно, "духовный мир" виден издалека.

Покажите мне ещё такую страну, где известные специалисты из "Алмаз Антея", с выкладками, диаграммами, данными со спутников научно обосновали, что малазийский Боинг был сбит украинским самолетом. И даже номер самолёта вычислили, и фамилию летчика указали, который якобы сам признался в содеянном. И радость россиян была беспредельна. "Ну, все, "хохлы", хана вам. Вам уже не отмазаться".

Не прошло ещё и полгода, как другие такие же крупные российские специалисты с выкладками, диаграмами,данными со спутников научно доказывали, что малазийский самолёт был сбит украинским Буком. И даже слова опровержения никто не сказал по поводу первой версии. И две взаимоисключающие версии плавно существуют в двух извилинах. И у россиян совершенно не вызывает сомнения подлинность двух версий.

Покажите мне ещё такую страну, где обвинение лидеров во лжи, воровстве, агрессии воспринимается поддаными, как личное оскорбление и их, и своей Родины. Неужели россияне до сих пор считают себя крепостными у этих баринов?

Ну, почему и народы, и лидеры стран все время повторяют одни и те же ошибки? Ну, нельзя договариваться с агрессором. Ни с Гитлером, ни со Сталиным, ни с Путиным. Все равно обманут!

Они просто родились такими!

Ну, почему в Израиле была такая уверенность в дружелюбии Путина? Почему Нетаньяху считал, что Путину можно доверять?

Почему израильская общественность спокойно реагирует на заигрывание с каннибалом? Что даёт Израилю эта дружба?

Пока, как я вижу, Путин использует Нетаньяху в своих целях.

Весь цивилизованный мир накладывает санкции на Россию.

Израиль скромно воздерживается.

Ведь именно израильтяне более других народов должны чувствовать всю боль и ужас утраты близких и родных после Холокоста.

Неужели они не понимают, какое страшное преступление совершил большевистский режим против украинцев, создав искусственный голод? Неужели трудно быть солидарным с украинским народом и принять резолюцию, признающую Голодомор геноцидом украинцев? Но нет, Путин важнее.

Израильтяне должны понимать, что кгбистский режим современной России никогда не был и не будет другом Израиля, ибо все они выходцы из СССР, где слово сионизм было аналогично страшному ругательству. А вот быть в более тесных отношениях с Украиной, которая лишена имперского величия и лживости российских гопников, было бы полезной и для Израиля, и для Украины.

Нет, я не призываю израильтян любить Украину и украинцев больше, чем русских и Россию. Но есть же бесспорные факты - Россия нарушила все общепринятые международные договоренности - Будапештское соглашение, договор о дружбе между Россией и Украиной, где краеугольным камнем была гарантия нерушимости её границ. И эту нерушимость ей гарантировали три страны, в том числе и сама Россия.

И это не Украина забрала Кубань и вторглась в Ростовскую область, а Россия забрала Крым.

Хотя политика - это собственные интересы стран, но элементы человечности и морали все равно должны в ней присутствовать.

Не будете же вы дружить с педофилом, тем более, что у вас есть маленькая дочь.

Не будете же вы дружить с серийным убийцей только потому, что он вас пока не убивает.

Но как только Нетаньяху уезжает из Москвы, к Путину приезжает Насралла (лидер Хесболла), Хамас, Иранские аятоллы...

А они не скрывают, что их цель - уничтожение Израиля.

Путин их сдерживает? Что он им советуете говорит, вы знаете?

Он даёт им деньги и оружие...

Настоящий друг.. И главное не антисемит. Только хочет уничтожить чужими руками..

Да и флакон духов с "новичком" у Путина всегда есть.

Нетаньяху должен об этом помнить...И осторожно касаться дверных ручек в Кремле.

Жизнь даётся человеку один раз. И не надо её разменивать на путиных. Сдадут, обманут, отравят в любой момент. Будут клясться в дружбе, а исподтишка готовить диверсии.

Вот и фрау Меркель - сторонница "Северного потока 2".

Договаривается с Путиным, что и Украина не пострадает от строительства этого потока. Канцлер Германии думает масштабно, заботится о благе своей страны. Считает, что будут две ветки для газа, снижается вероятность сбоя поставок.

Фрау Меркель, Вы не служили в КГБ. Путин вам пообещает все , что вы хотите. А вот когда "Северный поток" будет построен, тогда могут быть проблемы с украинским газопроводом. Ведь в России много "героев". И газопровод тоже может неожиданно взрываться. А мы тут причём, "нас там нет". И останетесь вы зимой наедине с Путиным без нужного количества газа. И украинские газохранилища вам уже не смогут помочь. И будете вы сидеть в приемной у Путина, как ранее сидели мы, и он скажет, что для возобновления поставок вам нужно вступить в Евразийский Союз. И это будет честно. Ибо Берлин -исконно русская земля, русские там были в 1945 году, освободили вас от Гитлера. Думайте.

И это не фантастика, это может быть реальным фактом.

А в конце я выскажу парадоксальную на первый взгляд мысль.

В каждом обществе наряду с героями, порядочными и честными людьми есть параноики, безумцы, негодяи и убийцы.

И только благодаря запросу и поддержке большинства населения этих стран эти параноики и убийцы становятся правителями и вершителями судьбы своего народа.

Только от безучастности, трусости, жадности, моральной нечистоплотности руководителей других стран мира эти параноики становятся гитлерами, сталинами, путинами и влияют на мировую политику.

Осторожно! Путинизм шагает по планете! Будьте бдительны!