Коли я прокинувся і прочитав заголовок "Росія відправила гуманітарну допомогу до США", у мене з’явилась ретроспектива. Я згадав ранок 11 серпня 2014 року, коли Росія надіслала свою "допомогу" на Східну Україну після обговорення цього питання з Жозе Мануелем Барозу. Єдиною різницею між нашими країнами на той момент була чисельність, військова сила, і Сполучені Штати не були під військовою атакою Росії.

Поки світ намагається стримувати і перемогти пандемію коронавірусу, російська військова розвідка ефективно використовує навички, здобуті за останні десятиліття під час подібних операцій, пише Маркіян Лубківський для washingtontimes.com.

Європейський Союз (ЄС) ламається роками. Вихід Британії з ЄС та постійні фінансові вливання в економіки середземноморських країн виявили слабкі сторони цього економічного союзу.

Не отримавши необхідну медичну підтримку від своїх європейських партнерів, Італія прийняла російського "Троянського коня" - 15 бортів, кожен з яких перевозить 60 тонн медичного обладнання, вісім команд лікарів, одну повну лабораторію, 66 військових біологів та хіміків та 122 фахівців з кризових ситуацій. До російських військових місій, та їх місій підтримки завжди входять офіцери розвідки.

Італійський народ повинен приймати допомогу з будь-якого місця, де вони можуть її отримати. Тим часом російська пропагандистська машина здатна провести великий державний переворот. Президент Росії Володимир Путін виріс, читаючи "Правду", пропагандистську газету Радянського Союзу, яка щодня детально описувала чудеса досягнень уряду.

Тепер Путін хвалиться світові не лише тим, як Росія прийшла на допомогу південній Європі, а ще й Сполученим Штатам. У боротьбі з коронавірусом Америка закупила медичні засоби у Росії. Ігноруючи ключове слово "закупила", російські ЗМІ говорять про те, що "США отримують російську допомогу".

Китай, як джерело пандемії, також зміг висловити ті самі заяви. Сполучені Штати сильно залежать від Китаю щодо постачання медикаментів та медичного обладнання.

За всю свою історію, США ніколи не здавали жодної території жодній країні, але прогресивно віддавали більшу частину своєї фармацевтичної промисловості Китаю. Протягом десятиліть американські медичні та національні спільноти безпеки попереджають про цю зростаючу загрозу. Зараз, як і європейські країни, США повинні звернутися за допомогою до Росії та Китаю.

Раціонально тривожно, що Росія та Китай повідомляють про набагато менші жертви коронавірусу, ніж п’ять країн ЄС та США. Щодо приблизно 640 000 випадків Америки, Китай повідомляє про 83 000. У цю кількість важко повірити, враховуючи, що вірус розпочався в місті Ухань, та факт того що уряд президента Сі заперечував його існування майже два місяці. Необхідно провести розслідування щодо того, чи було це просто збігом обставин, що з усіх міст Китаю ця пандемія почалася з того, в якому знаходиться китайська лабораторія біологічних досліджень.

Як тоталітарні правителі Сі і Путін міцно тримають свої уряди і засоби масової інформації, та відповідно контролюють те, що сказано світу. Єдиний режим з ще більш міцним контролем над урядом, народом та його ЗМІ - Іран. Офіційні дані з Тегерану - це приблизно 78 000 загальних випадків, 4 800 з яких - смертельні. Поєднуючи джерела розвідки та суперечливі коментарі посадових осіб режиму, можна припустити що кількість заражених людей становить 800 000, а кількість загиблих - близько 30 000.

Світ не буде вільним від коронавірусу, поки вакцина не буде розроблена та не введена, як і наша історична реакція на поліовірус. Поки такі країни, як Росія, Китай та Іран приховують справжні дані, та поки люди можуть подорожувати, відродження постійно відбуватиметься.

Захід з зусиллями намагається стримувати та викорінювати цю біологічну загрозу. За винятком предметів життєзабезпечення, карантини зупинили виробничі галузі. Вільне підприємство фінансує військові служби, які перешкоджають повному виконанню своїх місій. Один американський та один французький авіаносець поза експлуатацією через внутрішні спалахи вірусів. Ці проблеми можуть бути набагато гіршими, якби Китай та Росія стримували медичне постачання.

Це не залишилося непоміченим Путіним, Сі і Хаменеєм. Думати, що їхні військові стратеги не вивчають те, що відбувається, і не вивчають можливість включення біологічної атаки у майбутні довгострокові сценарії небезпечно наївно.

Той факт, що Путін зміг негайно відправити до зарубіжної країни 66 хімічних / біологічних військових фахівців разом із 122 експертами з кризових ситуацій, повинен був відразу бути знаком небезпеки. Масивна кількість розвідувальної інформації, яку вони отримають, буде включена у майбутні оперативні плани та військові ігри.

Сподіваємось, коли ця пандемія закінчиться, Західна Європа та Сполучені Штати зрозуміють та усунуть недоліки в галузі медичної та національної безпеки. Наступна подія подібного характеру та такого масштабу наслідків може бути навмисною, з супротивниками які будуть готовими використати всі вразливості. Також настав час зупинити російські та китайські "троянські коні" у всьому світі.