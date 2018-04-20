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Оставили за закрытой дверью: во Львове Садового не пустили к Порошенко

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Мэра Львова Андрея Садового не пригласили на закрытую встречу президента Петра Порошенко, кроме того, охрана главы государства не пустила его лично.

Об этом сообщила в Facebook руководитель пресс-службы Львовского городского совета Кристина Процак.

"Здесь только личная пресса. Закрытое мероприятие. Видео затем раздадим", — процитировала Процак слова охранника.

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Как известно, Порошенко 20 апреля встречался с представителями культурной, общественной и бизнес-среды Львовщины во Львовском национальном университете имени Ивана Франко.

Отметим, что позже Процак сообщила, что во время совместной встречи с издателями в кофейне "Львівська копальня кави" президент извинился перед Садовым за "ситуацию в университете".

Как сообщал "Обозреватель", в марте Садовый объявил, что идет в президенты Украины.

Персоны
Андрій СадовийПетро Порошенко
Место
УкраинаЛьвов
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