Оставили за закрытой дверью: во Львове Садового не пустили к Порошенко

Мэра Львова Андрея Садового не пригласили на закрытую встречу президента Петра Порошенко, кроме того, охрана главы государства не пустила его лично.

Об этом сообщила в Facebook руководитель пресс-службы Львовского городского совета Кристина Процак.

"Здесь только личная пресса. Закрытое мероприятие. Видео затем раздадим", — процитировала Процак слова охранника.

Как известно, Порошенко 20 апреля встречался с представителями культурной, общественной и бизнес-среды Львовщины во Львовском национальном университете имени Ивана Франко.

Отметим, что позже Процак сообщила, что во время совместной встречи с издателями в кофейне "Львівська копальня кави" президент извинился перед Садовым за "ситуацию в университете".

Как сообщал "Обозреватель", в марте Садовый объявил, что идет в президенты Украины.