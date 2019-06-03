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Остап Дроздов
Остап Дроздов
Журналіст медіа-холдингу ZIKВсе статьи автора

Для Зеленського в ці хвилини настає час Ікс

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Аваков є основним бенефіціаром перемоги Зеленського. Тому для Зеленського прямо в ці хвилини настає час Ікс. Якщо президент не вимагатиме відставки Авакова – отже, зелений президент офіційно визнає Авакова своїм регентом.

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Питання зараз не в посаді міністра МВС – питання зараз у посаді Президента України. Якщо нині-завтра від Зеленського буде ні пари з уст стосовно Авакова – це означатиме, що в нас на посту президента неповнолітнє, функціонально обмежене дітьо, яке Авакову відводить роль недоторканного сірого кардинала. Якщо ж усе-таки команда Зеленського хоче по-справжньому осідлати посаду президента – прямо зараз є чудова нагода публічно вимагати відставки Авакова і в такий спосіб позбутися найбільш токсичної людини в оточенні радників-шептунів.

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Повторюю, що на кону не пост міністра, а пост президента, оскільки Авакова - це по факту фігура, яка зараз є рівнозначна президентській. Якщо Зеленський політично не обнулить Авакова, то Аваков обнулить Зеленського. Для Зеленського лишити на вершині Авакова – означає не тільки легітимізувати власну неповносправність, але й легалізувати статус недоторканного сірого кардинала, який собі вже зуби з’їв на поїданні "союзників". Час Ікс настав. Велика політика – це не шаурма і не концерти Монатіка, а ось такі переломні ситуації, як зараз із Аваковим. Дітьо мусить себе проявити. Інакше так і лишиться в памперсі.

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Автор
Остап ДроздовОстап Дроздов
Персоны
Арсен АваковВладимир Зеленский
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Остапа Дроздова
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Bloomfield Alex
Bloomfield Alex
Уже не важно что скажет Зеленский или его «молодая команда» бывших молодых «рыгов» - ГОВОРИТЬ и УВОЛЬНЯТЬ ЗЕЛЕНСКИЙ ДОЛЖЕН БЫЛ СЕГОДНЯ И УЖЕ!!! А так придумывают очередную видео-жвачку для быдла ....
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Дзядук Ольга
Дзядук Ольга
МОЛОДЕЦЬ, Остап!
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