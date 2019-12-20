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20 декабря • обновлено в 10:27
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"Останутся исконно русские болота!" Турчинов ярко ответил на угрозы Путина

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Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов ответил президенту Российской Федерации Владимиру Путину, который назвал "исконно русскими" юг и восток Украины. Он сравнил российского лидера с Гитлером.

Заявление появилось на сайте пресс-службы Турчинова. По его словам, если от России отделить территории, которые были присоединены к ней через кровь, насилие, предательство и ложь, то "исконно русские" болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в рамки одной Московской области.

Турчинов отметил, что имперский реваншизм Путина с маниакальным стремлением к пересмотру границ европейских государств, которые сформировались после Второй мировой войны, "является реальной угрозой миру и безопасности в Европе".

Турчинов ярко ответил на угрозы Путина

Турчинов ярко ответил на угрозы Путина

Новости
"Зброя та безпека" должна стать главной выставкой вооружения Восточной Европы – Турчинов

"Аналогичные стремления Гитлера привели в прошлом веке к многомиллионным жертвам и ужасов кровавой войны в истории человечества. История Европы прошлого века и новейшая история нашего государства доказывают непреложную истину – с агрессором нельзя договариваться, его нужно жестко останавливать и побеждать ", – отметил Турчинов.

Как писал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин назвал Причерноморья и восточную часть Украины "исконно русскими территориями" и пообещал разобраться с этим.

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Олександр Турчинов Владимир Путин
Место
Украина
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Ни Крым, ни херонщина, ни Одесса, никогда там Украины не было, только после 1924 года, Ленин присоединил. Учите нормальную историю, а не ваши маразматмчные высеры
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Украина требуется декоммунизация, пришла пора Украине вернуться к своим историческим национальным пенатам...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
дякую тоби, Боже, що я москаль, и мой президент Путин........
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