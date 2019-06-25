‏"Останутся и будут вредить!" У Путина нагло предрекли судьбу Украины в ПАСЕ

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что РФ будет ждать ухода украинской делегации из ПАСЕ после возвращения россиян.

Об этом он написал в своем Twitter, подчеркнув, что ПАСЕ проголосовала за возвращение России вопреки бешеному сопротивлению антироссийского альянса.

"Что же, ждем теперь ухода украинской делегации, как угрожал ее руководитель: уйти в случае возвращения России. Это сильно оздоровило бы атмосферу. Но ведь останутся и будут вредить", — отметил Пушков.

Заседание ПАСЕ

ПАСЕ проголосовала за возвращение России вопреки бешеному сопротивлению антироссийского альянса. Что же, ждём теперь ухода украинской делегации, как угрожал ее руководитель: уйти в случае возвращения России. Это сильно оздоровило бы атмосферу. Но ведь останутся и будут вредить. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 25 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL:

25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма и пригласила Россию вернуться к работе без ограничений права голоса.

Первый вице-спикер Рады и член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко назвала тех, кто поддержал возвращение РФ, ответственными за убийства на Донбассе и в Крыму.

Глава комитета Рады по вопросам евроинтеграции Мария Ионова заявила, что после возвращения полномочий делегации РФ в ПАСЕ украинская делегация может приостановить свое участие в этой организации.

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