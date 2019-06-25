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‏"Останутся и будут вредить!" У Путина нагло предрекли судьбу Украины в ПАСЕ

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Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что РФ будет ждать ухода украинской делегации из ПАСЕ после возвращения россиян.

Об этом он написал в своем Twitter, подчеркнув, что ПАСЕ проголосовала за возвращение России вопреки бешеному сопротивлению антироссийского альянса.

"Что же, ждем теперь ухода украинской делегации, как угрожал ее руководитель: уйти в случае возвращения России. Это сильно оздоровило бы атмосферу. Но ведь останутся и будут вредить", — отметил Пушков.

Заседание ПАСЕ

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Персона
Алексей Пушков
Место
Россия
Тег
ПАСЕ
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Мир Миру
Мир Миру
Москалики, а мирову угоду з Нафтогазом хочете? Готуємо.
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Нераба Хозяин
Нераба Хозяин
Вон их из ПАСЕ им тут не свинарник
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Питон Каа
Питон Каа
Никуда украинская делегация не уйдет. Будут устраивать демарши, флэшмобы и прочие акции. А ПАСЕ будет терпеть все эти украинские выходки - потому что они обиженные.
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