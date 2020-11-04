Остановитесь, твари. Вы добьете страну

Михаил Бродский Политика 14:54, 4.11.2020

Остановитесь твари, вы убийцы и тупицы. Денег не будет ни на дороги, ни на борьбу с COVID-19. Вы добьете страну - ублюдки!

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Политика

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