"Остановите войну на Донбассе!" Пост Зеленского вызвал фурор в сети

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил членов украинских миротворческих миссий с Международным днем миротворца. Его пост в Facebook украинцы восприняли весьма неоднозначно.

"Мы помним сыновей и дочерей Украины, которые погибли, спасая мирное население в своем государстве и за рубежом. Украина всегда стремилась к миру и безопасности для своего народа и всех народов планеты. Я твердо верю, что наступит тот день, когда украинские военные снова будут выполнять только миротворческие миссии", – написал Зеленский.

Пользователи тут же отреагировали. "Остановите войну на Донбассе, дайте приказ о прекращении огня. Потом ведите переговоры,как вы говорили, хоть с чертом лысым!", "Товарищ президент. Пора заканчивать войну и выводить войска с Донбасса! Советую поехать и пообщаться с людьми – им тяжело!" – призвали они президента.

Владимир Зеленский на Донбассе president.gov.ua

При этом некоторые упрекнули Зеленского в том, что тот смотрел на боевые действия на Донбассе только в бинокль.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 мая Зеленский совершил первый визит на Донбасс в статусе президента Украины. Он осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье.

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