Остановить Россию: зачем Порошенко встречался с экс-президентами Украины

Президент Украины Петр Порошенко встретился с экс-президентами Украины Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко.

Во время встречи состоялся обмен мнениями по дальнейшему развитию государства, прекращению российской агрессии на Донбассе и пути восстановления мира, сообщается на сайте Администрации президента.

Глава государства отметил важную роль Леонида Кравчука, Леонида Кучмы и Виктора Ющенко как президентов Украины в разные времена в становлении страны.

president.gov.ua

Порошенко также передал экс-президентам знаки отличия - юбилейную медаль "25 лет независимости Украины", которой они были награждены в 2016 году к 25-й годовщине Независимости Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Порошенко мощно осадил Путина. По его словам, стратегия по захвату Украины терпит полное фиаско.