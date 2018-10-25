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Остановить Россию: зачем Порошенко встречался с экс-президентами Украины

3.1тЧитать материал на украинском

Президент Украины Петр Порошенко встретился с экс-президентами Украины Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко.

Во время встречи состоялся обмен мнениями по дальнейшему развитию государства, прекращению российской агрессии на Донбассе и пути восстановления мира, сообщается на сайте Администрации президента.

Глава государства отметил важную роль Леонида Кравчука, Леонида Кучмы и Виктора Ющенко как президентов Украины в разные времена в становлении страны.

Остановить Россию: зачем Порошенко встречался с экс-президентами Украины

president.gov.ua

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Порошенко также передал экс-президентам знаки отличия - юбилейную медаль "25 лет независимости Украины", которой они были награждены в 2016 году к 25-й годовщине Независимости Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Порошенко мощно осадил Путина. По его словам, стратегия по захвату Украины терпит полное фиаско.

Персоны
Петр ПорошенкоЛеонид КучмаЛеонид КравчукВиктор Ющенко
Место
Украина
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Попал Порошенко в царство небесное и сразу оказался а раю. Живёт, радуется. Но через день его перевели в ад. Возмущенный Порошенко спрашивает Всевышнего: -Уважаемый, почему меня сначала поселили в рай, а потом перевели в ад? -Чтобы ты в раю посмотрел на то, что обещал народу, а в аду увидел то, что у тебя получилось.
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andreyev andrei
andreyev andrei
Отсадить потужно петя может только личинку в клозете.
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