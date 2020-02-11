"Остановись, Надежда!" Савченко в красном платье искупалась в океане. Видео

Бывший народный депутат Надежда Савченко похвасталась купанием в Северном Ледовитом Океане.

Видео с отдыха она разместила на своей странице в Facebook. "Если ты на краю света, не теряй момент!" – написала она (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах видно, что Савченко босая и облаченная в красное платье.

Надежда Савченко искупалась в океане Скриншот с видео

Она долго решалась зайти в воду, наблюдая за морским котиком издалека. Но затем все же решилась и окунулась. Далее на кадрах уже видно, как ее качают бушующие волны.

Видео вызвало неоднозначную реакцию у пользователей: одни подбадривали и писали, что она смелая, другие вообще советовали больше не устраивать такого: "Надежда, остановись!".

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году Савченко показала, как в длинном изумрудном платье кружилась и грациозно позировала на камеру на безлюдном берегу Балтийского моря.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал