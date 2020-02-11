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11 февраля • обновлено в 11:00
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"Остановись, Надежда!" Савченко в красном платье искупалась в океане. Видео

2.9т
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Бывший народный депутат Надежда Савченко похвасталась купанием в Северном Ледовитом Океане.

Видео с отдыха она разместила на своей странице в Facebook. "Если ты на краю света, не теряй момент!" – написала она (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах видно, что Савченко босая и облаченная в красное платье.

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Надежда Савченко искупалась в океане

Надежда Савченко искупалась в океане

Скриншот с видео

Она долго решалась зайти в воду, наблюдая за морским котиком издалека. Но затем все же решилась и окунулась. Далее на кадрах уже видно, как ее качают бушующие волны.

Видео вызвало неоднозначную реакцию у пользователей: одни подбадривали и писали, что она смелая, другие вообще советовали больше не устраивать такого: "Надежда, остановись!".

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году Савченко показала, как в длинном изумрудном платье кружилась и грациозно позировала на камеру на безлюдном берегу Балтийского моря.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персона
Надежда Савченко
Место
Украина
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
На че тока Надька не готова пойти, что бы в политику вернуться - и в холодные воды нырнуть и в красном платье - на морского котика пойти. А многие так и скажут : "Ай да Надька, ай да су-кин сын". А она в Северный Ледовитый - с ка-ца-пс-кой территории зануривалась?
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Ну вот,отошла от биндерорагулизма,почувствовала себя женщиной,любой прекращающий бороться за идеи упоротых .становится человеком.
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Очередные понты!
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