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''Остановим сепаратистов!'' На Закарпатье разгорелся новый скандал из-за Венгрии

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В Закарпатской области сразу в нескольких районах появились рекламные щиты с надписью "Остановим сепаратистов".

На свежих билбордах изображены три лидера Общества венгерской культуры Закарпатья, пишет местное издание Mukachevo.net.

В областной государственной администрации от плакатов открестились, заявив, что они были размещены самовольно. Там также допустили причастность к провокации российских спецслужб.

''Остановим сепаратистов!'' На Закарпатье разгорелся новый скандал из-за Венгрии

Mukachevo.net

''Остановим сепаратистов!'' На Закарпатье разгорелся новый скандал из-за Венгрии

Mukachevo.net

Инцидент также прокомментировал глава украинского Министерства иностранных дел Павел Климкин.

"Только сказал об ожидаемых провокациях на Закарпатье, как почти сразу там таинственно появились билборды с осуждением якобы венгерского сепаратизма", - отметил Климкин в своем Twitter.

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Он подчеркнул, что виновные должны быть наказаны.

"Важно не только осудить, но и выяснить, кто за этим стоит", - добавил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети было опубликовано видео, как в консульстве Венгрии в Берегово украинцам выдают венгерские паспорта.

Смотрите видео по теме:

В свою очередь, украинский сайт "Миротворец" начал вносить в свою базу данные жителей Закарпатской области с венгерским гражданством.

Читайте все новости по теме "Сепаратизм в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Сепаратизм в Украине
Персона
Павел Климкин
Место
УкраинаУжгород
Объект
Министерство иностранных дел Украины
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Натанов Иван
Натанов Иван
страна стукачей и предателей, ничего не меняется, чубатое быдло. вы чмошники.
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Пигин Макс
Пигин Макс
А вы начните войну с Венгрией. Ну а что? С Россией вы же воюете, а уж уж НАТО вообще нефиг бояться.
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Ски Андрей
Ски Андрей
Пигин Макс, а ты пойди удавись!может полегчает...дебил рашенский-засрашенский!
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Мир Миру
Мир Миру
А в чем провокация? Это знак местной власти, что она бездействует.
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