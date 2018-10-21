''Остановим сепаратистов!'' На Закарпатье разгорелся новый скандал из-за Венгрии

В Закарпатской области сразу в нескольких районах появились рекламные щиты с надписью "Остановим сепаратистов".

На свежих билбордах изображены три лидера Общества венгерской культуры Закарпатья, пишет местное издание Mukachevo.net.

В областной государственной администрации от плакатов открестились, заявив, что они были размещены самовольно. Там также допустили причастность к провокации российских спецслужб.

Mukachevo.net

Mukachevo.net

Инцидент также прокомментировал глава украинского Министерства иностранных дел Павел Климкин.

"Только сказал об ожидаемых провокациях на Закарпатье, как почти сразу там таинственно появились билборды с осуждением якобы венгерского сепаратизма", - отметил Климкин в своем Twitter.

Он подчеркнул, что виновные должны быть наказаны.

"Важно не только осудить, но и выяснить, кто за этим стоит", - добавил министр.

Ще тільки-но сказав про очікувані провокації на Закарпатті, як майже одразу там таємничо з’явилися білборди із засудженням начебто угорського сепаратизму. Важливо не тільки засудити, але й з’ясувати, хто за цим стоїть. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 21 октября 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети было опубликовано видео, как в консульстве Венгрии в Берегово украинцам выдают венгерские паспорта.

Смотрите видео по теме:

В свою очередь, украинский сайт "Миротворец" начал вносить в свою базу данные жителей Закарпатской области с венгерским гражданством.