"Останемся на обочине!" В стране ЕС захотели снять санкции с России

Депутат Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани предложил снять санкции, введенные против России.

Об этом он заявил в субботу, 7 сентября, в эфире "8:30 Franceinfo", подчеркнул, что поддерживает позицию президента Эммануэля Макрона, который отметил необходимость "успокоиться" и "прояснить" отношения с Россией для достижения стабильности в Европе.

"Если мы продолжим курс на изоляцию России, она станет ближе к Китаю, и мы останемся на обочине", — заявил Мариани.

Европарламент 24 канал

Тьерри Мариани France.info

По его словам, в первую очередь необходимо отменить или, как минимум, смягчить санкции против России, что станет шагом к нормализации отношений с Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страны ЕС не имеют единой позиции касаемо антироссийских санкций. Он считает, что их может оспорить целый ряд стран.

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