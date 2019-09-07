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8 сентября • обновлено в 11:01
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"Останемся на обочине!" В стране ЕС захотели снять санкции с России

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Депутат Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани предложил снять санкции, введенные против России.

Об этом он заявил в субботу, 7 сентября, в эфире "8:30 Franceinfo", подчеркнул, что поддерживает позицию президента Эммануэля Макрона, который отметил необходимость "успокоиться" и "прояснить" отношения с Россией для достижения стабильности в Европе.

"Если мы продолжим курс на изоляцию России, она станет ближе к Китаю, и мы останемся на обочине", — заявил Мариани.

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Европарламент

Европарламент

24 канал

Тьерри Мариани

Тьерри Мариани

France.info

По его словам, в первую очередь необходимо отменить или, как минимум, смягчить санкции против России, что станет шагом к нормализации отношений с Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страны ЕС не имеют единой позиции касаемо антироссийских санкций. Он считает, что их может оспорить целый ряд стран.

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Персона
Эммануэль Макрон
Теги
санкции Европейский парламент
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Евгенов Евген
Евгенов Евген
А как же польза от санкций? Плешивый постоянно об этом повторяет "хорошо если бы ввели все санкции какие только можно"
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Да снимут с России все санкции, им торговать надо, а чья территория - им без разницы, все будет их колонии, как в Древней Римской империи.
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Пигин Макс
Пигин Макс
ДАНУНАХ!!! Санкции, так санкции! До последней STX France!
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Кор Павел
Кор Павел
Пигин Макс, с санкциями веселее жить
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