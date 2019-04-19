ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

"Останемся без штанов!" Сеть разозлило предложение Медведчука о сделке с Путиным

3.1тЧитать материал на украинском

Предложение главы политсовета партии "За жизнь" Виктора Медведчука кандидату в президенты Владимиру Зеленскому заключить сделку с президентом РФ Владимиром Путиным вызвало бурное обсуждение в сети.

По словам политика, в обмен он может получить контроль над Донбассом, дешевый газ и инвестиции из России.

"Нам же говорили, что у нас "гражданская война"! А договариваться нужно с Путиным. Как так?" - задался вопросом известный журналист Роман Цимбалюк.

"Да будет мир!", "Если Зе посадит Медведчука, только за это можно голосовать за него", "Опять методичка сломалась", "Пора валить с этого сумасшедшего дома. Сейчас как бензин подорожает раза в два и все остальное за ним, вот и останемся без штанов", - прокомментировали пользователи.

Виктор Медведчук

Виктор Медведчук

ТСН

"Останемся без штанов!" Сеть разозлило предложение Медведчука о сделке с Путиным
Новости
Зеленский резко высказался об объединении с Медведчуком и Порошенко
"Останемся без штанов!" Сеть разозлило предложение Медведчука о сделке с Путиным
"Останемся без штанов!" Сеть разозлило предложение Медведчука о сделке с Путиным

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кремле прокомментировали предложение Медведчука. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ответил, что эта инициатива была принята во внимание.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персоны
Владимир ЗеленскийВиктор МедведчукВладимир Путин
Место
Украина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
11
5
Смешно
4
Интересно
3
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Хохлы, вы что вообще хотите от жизни? Жить нормально в реале или в европейской иллюзии, где зарплаты 5к евро?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Нам же говорили.. Это цимбашлюк сбу вопит))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Эти оккупанты нацисты бандеры сдесь чужие, животные))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения