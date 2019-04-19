"Останемся без штанов!" Сеть разозлило предложение Медведчука о сделке с Путиным

Предложение главы политсовета партии "За жизнь" Виктора Медведчука кандидату в президенты Владимиру Зеленскому заключить сделку с президентом РФ Владимиром Путиным вызвало бурное обсуждение в сети.

По словам политика, в обмен он может получить контроль над Донбассом, дешевый газ и инвестиции из России.

"Нам же говорили, что у нас "гражданская война"! А договариваться нужно с Путиным. Как так?" - задался вопросом известный журналист Роман Цимбалюк.

"Да будет мир!", "Если Зе посадит Медведчука, только за это можно голосовать за него", "Опять методичка сломалась", "Пора валить с этого сумасшедшего дома. Сейчас как бензин подорожает раза в два и все остальное за ним, вот и останемся без штанов", - прокомментировали пользователи.

Виктор Медведчук ТСН

Новости Зеленский резко высказался об объединении с Медведчуком и Порошенко

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кремле прокомментировали предложение Медведчука. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ответил, что эта инициатива была принята во внимание.

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