"Останемся без будущего!" Тимошенко заявила о решительных шагах относительно моратория на землю

ВО "Батьківщина" заявила, что будет обращаться в Конституционный Суд за толкованием тех статей Конституции, которые говорят, что земля Украины принадлежит народу. Это позволит получить ответ на вопрос, может ли власть за спиной нации продать все, чем люди владеют.

Об этом лидер партии Юлия Тимошенко заявила во время митинга под стенами Верховной Рады, где собрались аграрии и представители гражданского общества, высказываясь против инициативы власти распродать землю.

"Если в Конституции это прописано, какое право власти имеют без согласия народа выставлять землю на распродажу. Если вы это задумали, спросите тогда у людей", – сказала политик и подчеркнула, что ключевое требование "Батьківщины" – сначала провести референдум по земельному вопросу, а потом принимать соответствующий закон.

Юлия Тимошенко

Как предостерегла парламентарий, если мы сейчас бездумно, не посоветовавшись с аграриями и обществом, примем закон о распродаже земли, в частности международным корпорациям, "мы останемся народом без будущего".

"Батьківщина" предложила план, который сделает невозможным распродажу земли вопреки интересам тех, кто на ней живет и работает.

Как отметила Тимошенко, прежде всего нужно напрямую обращаться к президенту, ведь все решения в стране сейчас происходят из одного источника. Во-вторых, надо проводить персональные встречи с депутатами аграрного комитета и от "Слуги народа", избранными по округам: "Пусть они людям в глаза расскажут, как планируют продать вашу землю".

"Главный пункт нашего плана – не сдаваться. Только сильное сопротивление и железная позиция: никаких законов о продаже земли без референдума", – подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.

Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут покупать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что законопроект о распродаже сельскохозяйственной земли "протягивают" вопреки воле народа и Регламенту ВРУ.

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