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12 ноября • обновлено в 10:26
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Остался без личной жизни: Арахамия раскрыл детали секс-скандала с Яременко

1.1т
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Президент Украины Владимир Зеленский сильно разозлился после скандала с интимной перепиской нардепа от "Слуги народа" Богдана Яременко.

Об этом в интервью LIGA.net сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Вначале он (Зеленский – Ред.) был сильно радикально настроен вплоть до сложения мандата. Но это вопрос этического характера. К тому же Яременко объективно сильный дипломат. Больше людей возмутила не переписка, а его последующая реакция. Я в шутку сказал, что инцидент с Яременко – это последствия турборежима. Потому что люди фактически живут в парламенте, и личная жизнь у них отсутствует", – рассказал депутат.

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Арахамия добавил, что на место главы комитета по международным связям вместо Яременко есть уже несколько кандидатов.

"В шорт-листе есть три-четыре человека, которых мы можем рассматривать. Лиза Ясько есть, Святослав Юраш, Марина Бардина, Никита Потураев, Мария Мезенцева. Мы сделаем внутренние праймериз, чтобы люди представили свои программы, и фракция определится", – отметил он.

Также он подчеркнул, что должность главы комитета очень важная.

"Ясько отлично работает в ПАСЕ. Вопрос в другом. Богдан Яременко, будучи дипломатом, отказался одновременно работать и в комитете, и в ПАСЕ. Две такие работы совмещать нельзя. Если рассматривать Ясько на комитет, то нужно рассматривать кого-то нового в ПАСЕ", – пояснил Арахамия.

Богдан Яременко

Богдан Яременко

Hyser

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Тема
Секс-скандалы в Верховной Раде Украины
Персоны
Богдан Яременко Владимир Зеленский Давид Арахамия
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Верховная Рада Украины секс скандал
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