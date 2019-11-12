Остался без личной жизни: Арахамия раскрыл детали секс-скандала с Яременко

Президент Украины Владимир Зеленский сильно разозлился после скандала с интимной перепиской нардепа от "Слуги народа" Богдана Яременко.

Об этом в интервью LIGA.net сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Вначале он (Зеленский – Ред.) был сильно радикально настроен вплоть до сложения мандата. Но это вопрос этического характера. К тому же Яременко объективно сильный дипломат. Больше людей возмутила не переписка, а его последующая реакция. Я в шутку сказал, что инцидент с Яременко – это последствия турборежима. Потому что люди фактически живут в парламенте, и личная жизнь у них отсутствует", – рассказал депутат.

Арахамия добавил, что на место главы комитета по международным связям вместо Яременко есть уже несколько кандидатов.

"В шорт-листе есть три-четыре человека, которых мы можем рассматривать. Лиза Ясько есть, Святослав Юраш, Марина Бардина, Никита Потураев, Мария Мезенцева. Мы сделаем внутренние праймериз, чтобы люди представили свои программы, и фракция определится", – отметил он.

Также он подчеркнул, что должность главы комитета очень важная.

"Ясько отлично работает в ПАСЕ. Вопрос в другом. Богдан Яременко, будучи дипломатом, отказался одновременно работать и в комитете, и в ПАСЕ. Две такие работы совмещать нельзя. Если рассматривать Ясько на комитет, то нужно рассматривать кого-то нового в ПАСЕ", – пояснил Арахамия.

Богдан Яременко Hyser

Как сообщал OBOZREVATEL:

29 октября Яременко во время заседания Рады договаривался об интимной встрече за деньги с девушкой.

Через некоторое время скандальный нардеп Яременко отличился еще одной выходкой в сессионном зале Рады. Во время заседания он любовался девушками в приложении для знакомств Tinder.

После этого Яременко подтвердил, что интимная переписка о предоставлении секс-услуг находилась в его телефоне. При этом сообщил, что она была сфабрикована им же.

В сети спалили "провокацию", выяснив, что Яременко задолго до этого зарегистрировался на сайтах знакомств.

Сеть отреагировала мэмами и насмешками на секс-переписки "слуги народа".

Вскоре были опубликованы переписки Яременко с другими девушками.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся