"Остались только приспособленцы!" В СНБО раскрыли "миссию" Сивохо в команде Зеленского

Генерал ВСУ, заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявил, что с начала своей работы в ведомстве ни разу не видел там назначенного советником секретаря по вопросам реинтеграции и восстановлению Донбасса Сергея Сивохо.

Кроме этого, с марта 2019 года он так и не пересекался с ним по работе. Своей точкой зрения о назначении скандального советника генерал поделился в интервью "Главкому".

"В моем понимании Сивохо – это катализатор реакции общества на определенные дразнящие проблемы. Его используют, как Жириновского – запускают через него определенные месседжи, отслеживая дальнейшую реакцию общества", – считает Кривонос.

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Также генерал ВСУ убежден, что Сивохо используют. Мол, он просто советник и "с него спросить не за что".

"На его месседжах проверяется отношение общества к определенным инициативам. И если реакция отрицательная, то этот вопрос или снимается, или меняется конфигурация этих вопросов", – отметил заместитель секретаря СНБО.

При этом он высказался и о том, возможна ли вообще реализация "мирной" инициативы Сивохо – концепции "диалога" на уровне общественных деятелей, артистов, писателей с ОРДЛО.

"Все настоящие деятели и артисты уже давно выехали с территории оккупированного Донбасса на нашу территорию. Обратите внимание – в свободную Украину выехало и огромное количество журналистов. Там остались только приспособленцы, которые пытаются в тех условиях решить свои личные вопросы", – заверил Кривонос.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос раскритиковал скандальные высказывания Сергея Сивохо, который является советником секретаря СНБО.

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