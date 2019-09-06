Первые конфликты в "Слуге народа": почему нардепы недовольны встречей с Зеленским

Вечером в четверг, 5 сентября, крупнейшая фракция парламента “Слуга народа” снова провела закрытую встречу с президентом Владимиром Зеленским. Обсуждали как приватизацию земли, так и “табу” на сотрудничество с олигархами.

Что известно об этой встрече и почему во фракции "СН" возникли первые конфликты — выяснил OBOZREVATEL.

В какой атмосфере прошла встреча

По информации источника в "Слуге народа", по итогу собрания многие народные депутаты вышли из здания КВЦ “Парковый” откровенно недовольными. Несмотря на регулярные встречи с президентом, команда Зеленского остается закрытой для “слуг народа”.

Коммуникация внутри политической силы построена по принципу пирамиды. Она разделена на 15 групп, приблизительно по 16-17 человек. В каждой есть негласный куратор, который по совместительству выполняет функцию заместителя главы фракции. Именно через этих людей и проходит основное общение с Офисом президента.

Такой механизм работы с нардепами, с одной стороны, понять можно. Во фракции 254 человека, и с каждым поговорить президенту будет сложно. Но тем не менее, даже при всех проблемах в политсиле 5-го президента Петра Порошенко БПП глава государства находил время на общение практически с каждым народным избранником.

Зеленский и "слуги народа" собрались на закрытую встречу "УП. Off the record"

Многие же члены “Слуги” не являются политическими тяжеловесами, поэтому дополнительно общаться с ними президент не считает нужным. Во многом этот аспект и не нравится молодым избранникам.

Именно поэтому возникает еще один важный фактор общего напряжения — недоверие. Как сообщает и УП, у каждого нардепа от "СН" перед встречей с президентом забрали мобильные телефоны. Аналогичный подход был и во время прошлого большого совещания 28 августа.

На встрече присутствовал премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова и генеральный прокурор Руслан Рябошапка. К слову, это не первый раз, когда президент приглашает на встречу с фракцией правоохранителей.

Ранее на такие собрания приходил глава Службы безопасности Иван Баканов. Участники встречи сообщали и еще одну интересную деталь — на одной из первых встреч глава СБУ демонстрировал народным избранникам “пустые папочки”.

Что обсуждали

Заседание началось с речи Зеленского, он поблагодарил нардепов за успешное голосование по снятию неприкосновенности, а также поддержку его инициатив о внесении изменений в Конституцию.

Далее продолжился его диалог с народными депутатами. Стоит отметить, что не все остались довольными итогом встречи с президентом. Претензий, по информации OBOZREVATEL, было сразу несколько:

Во-первых, закрытость со стороны президента и его команды. Как уже сказано выше, многие инициативы и проекты законов попросту спускаются сверху. Каких-то масштабных обсуждений внутри политсилы нет. Многие нардепы и вовсе не в курсе, что они принимают. С журналистами же общается ограниченное количество спикеров;

Во-вторых, тотальный контроль со стороны правоохранителей. Внутри фракции и не скрывают, что силовики негласно ведут слежку за командой “Слуги народа”.

В-третьих, в ближайшее время Верховная Рада полностью ужесточит контроль за работой нардепов. Первым сигналом в этом деле стало успешное голосование за снятие неприкосновенности. Далее по плану — ответственность за кнопкодавство и прогулы, законопроект об отзыве избранников из стен парламента за выход из фракции.

"Достучаться" до президента членам фракции не так уж и просто

В руководстве "СН" не скрывают — за своими нардепами планируют следить каждый день. Ранее глава фракции Давид Арахамия публично рассказал о моделе “Большой брат”, главная цель которой — тотальный контроль за голосованием членов партии. Если система найдет аномалии, то с такими “проблемными” избранники будут проводить отдельные беседы.

Дело в том, что Владимир Зеленский опасается подкупа членов своей политсилы. Очевидно, что большинство людей в парламент попало именно благодаря его личному высокому рейтингу, поэтому в ОП справедливо считают, что фракция должна следовать политике и курсу главы государства.

Интересную информацию опубликовал и телеграм-канал Легитимный, который специализируется на инсайдах из околополитических кругов. По информации авторов канала, предварительный план встречи был таков:

Всем напомнят о недопустимости ведения "двойных игр". У ОП есть информация о "ходаках", которые продолжают попытки "купить" нардепов от "СН";

Возможен запрет на посещение всех медиа Виктора Медведчука;

Рассмотрят законопроект о "приватизации земли";

Внеочередные выборы в Киеве.

Как уточнил член политсилы Сергей Швец, "слуги народа" интересовались у главы государства, как поддерживать фракционную дисциплину и эффективнее организовать работу в Раде.

Рассказал подробности в комментарии "Интерфаксу-Украина" также глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. "На встрече поднимался вопрос о том, что до 15 сентября мы должны подготовить проект бюджета. Кабмин работает над этим", — отметил он.

Нардепы готовятся рассматривать бюджет

По словам Радуцкого, на заседании фракции обсуждались также 37 президентских законопроектов, которые недавно были зарегистрированы в Верховной Раде.

Примечательно, что кто-то из присутствующих затронул тему обмена пленными между Украиной и Россией, однако президент отказался говорить об этом.

Как отобразится напряжение внутри команды "Слуги народа" — станет понятно уже на следующий пленарной неделе. Исходя из календаря работы парламента, заседание избранники проведут уже 10 сентября. По планам правящей партии, ежедневно парламент будет принимать 7-10 законов.

Не исключено, что практика работы до поздней ночи внутри "СН" продолжится и далее. К слову, это также вызывает непонимание у многих нардепов.

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