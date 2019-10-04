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4 октября • обновлено в 23:40
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"Остается последний план": Пристайко раскрыл стратегию Украины по Донбассу

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У Украины есть несколько планов действий по разрешению военного конфликта с Россией на Донбассе.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" в пятницу, 4 октября.

"У нас есть и план "А", и план "Б". Первый сесть и достигнуть той договоренности, которая бы выполнялась Россией. Если это план не сработает, тогда мы должны понимать, что остается последний план, как сделать так, чтобы через нашу границу не прошли террористы", – рассказал он.

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Пристайко рассказал о запасном плане по Донбассу

Пристайко рассказал о запасном плане по Донбассу

Скриншот из видео

Запасной план Пристайко раскрывать не стал, ссылаясь на конфиденциальность. "Специфика моей работы не позволяет рассказать все, что решается в закрытых кабинетах", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пристайко рассказал, что будет с жителями Донбасса, которые окажутся в серой зоне после разведения сил.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Вадим Пристайко
Место
Украина
Тег
Донбасс
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