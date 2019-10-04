"Остается последний план": Пристайко раскрыл стратегию Украины по Донбассу

У Украины есть несколько планов действий по разрешению военного конфликта с Россией на Донбассе.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" в пятницу, 4 октября.
"У нас есть и план "А", и план "Б". Первый – сесть и достигнуть той договоренности, которая бы выполнялась Россией. Если это план не сработает, тогда мы должны понимать, что остается последний план, как сделать так, чтобы через нашу границу не прошли террористы", – рассказал он.
Пристайко рассказал о запасном плане по Донбассу
Скриншот из видео
Запасной план Пристайко раскрывать не стал, ссылаясь на конфиденциальность. "Специфика моей работы не позволяет рассказать все, что решается в закрытых кабинетах", – добавил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пристайко рассказал, что будет с жителями Донбасса, которые окажутся в серой зоне после разведения сил.
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