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''Осовободите моряков!'' По России ударят санкциями за агрессию против Украины

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Министерство иностранных дел Литвы выступило с инициативой ввести персональные санкции в отношении лиц, которые ответственны за агрессивные действия России в отношении Украины в Черном море возле Керченского пролива.

"6 декабря МИД Литвы обратилось в Департамент миграции при Министерстве внутренних дел с предложением ввести ограничительные меры против лиц, которые непосредственно участвовали в акте агрессии против украинских военных кораблей и их экипажей в Керченском проливе и Черном море 25 ноября, а также против ответственных за этот акт представителей военного руководства РФ", — сказано в заявлении ведомства страны ЕС.

Отмечается, что данные лица, совершив грубейшее нарушение международного права, являются угрозой для национальной безопасности Литвы.

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"Призываем РФ немедленно прекратить агрессивные действия против Украины, немедленно и без всяких условий освободить задержанные украинские военные корабли и их экипаж и восстановить незыблемое судоходство в Азовском море", — заявили в МИД.

Нападение России на корабли Украины

Нападение России на корабли Украины

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению экспертов, ужесточение европейских санкций после захвата Россией украинских военных кораблей в Черном море сейчас находится под большим вопросом. Франция и Германия уже заявили о том, что спешить с новыми санкциями не следует.

Читайте все новости по теме "Обострение в Азовском море" на OBOZREVATEL.

Темы
Обострение в Азовском мореСанкции против России
Место
Литва
Тег
Керченский пролив
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Xозяин Xохлов
Xозяин Xохлов
Жестоки и беспощадны литовские ссанкции...
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Не по адресу, хозяевам своим жалуйтесь.
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Алексеев Владимир
Алексеев Владимир
Всех ОСОВОБОДИТЬ или только тех кто на российское гражданство не претендует?
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