''Осовободите моряков!'' По России ударят санкциями за агрессию против Украины

Министерство иностранных дел Литвы выступило с инициативой ввести персональные санкции в отношении лиц, которые ответственны за агрессивные действия России в отношении Украины в Черном море возле Керченского пролива.

"6 декабря МИД Литвы обратилось в Департамент миграции при Министерстве внутренних дел с предложением ввести ограничительные меры против лиц, которые непосредственно участвовали в акте агрессии против украинских военных кораблей и их экипажей в Керченском проливе и Черном море 25 ноября, а также против ответственных за этот акт представителей военного руководства РФ", — сказано в заявлении ведомства страны ЕС.

Отмечается, что данные лица, совершив грубейшее нарушение международного права, являются угрозой для национальной безопасности Литвы.

"Призываем РФ немедленно прекратить агрессивные действия против Украины, немедленно и без всяких условий освободить задержанные украинские военные корабли и их экипаж и восстановить незыблемое судоходство в Азовском море", — заявили в МИД.

Нападение России на корабли Украины Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению экспертов, ужесточение европейских санкций после захвата Россией украинских военных кораблей в Черном море сейчас находится под большим вопросом. Франция и Германия уже заявили о том, что спешить с новыми санкциями не следует.