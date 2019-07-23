Особый статус Донбасса: Разумков предрек судьбу закона

Продление действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) будет зависеть от ряда аспектов.

Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в интервью "Интерфакс-Украина".

"Это будет зависеть от формата переговоров в "нормандском формате", который, возможно, если все пойдет так, как планирует президент, будет расширен за счет Великобритании и США, а также от имплементации Минских договоренностей и ряда других вещей", — сказал он.

Дмитрий Разумков LB.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 октября Верховная Рада приняла законопроект №9153, которым продлевается особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

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