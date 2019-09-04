Президент Словении выступил за "особый статус" для Украины

Президент Словении Борут Пахор предложил Европейскому Союзу предоставить "особый статус" Украине и Турции, а странам Западных Балкан - полноценное членство в ЕС.

Об этом он сказал в своем выступлении во время панельной дискуссии о будущем ЕС на 14-м Стратегическом форуме в Бледе, передает Anadolu. Что именно означает "особый статус" Пахор не уточнил.

В Турции эту идею уже раскритиковали.

Европейский Союз

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу считает, что должен соблюдаться принцип преемственности.

"Я не знаю, что изменило его мнение. Вероятно, Макрон и кто-то еще. Но должен быть принцип преемственности государства, а также ЕС", – сказал Чавушоглу.

По его словам, Турция готова открыть новую главу в переговорах с ЕС, если вопрос будет касаться стандартов и обязательств.

В Украине это заявление пока не комментировали.

Напомним, Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС. Она получила право на членство в ЕС в 1997 году, а переговоры о присоединении начались в 2004. Однако переговоры остановились в 2007 году из-за возражения администрации кипрских греков, а также из-за позиции Германии и Франции.

Как ранее писал OBOZREVATEL, на неформальном саммите в румынском Сибиу Европейский Союз принял декларацию о совместной стратегии на следующие пять лет. Отмечается, что лидеры ЕС обязуются "защищать единую Европу с востока на запад, с севера на юг" и выступают против разделов, ущемляющих "коллективный интерес" организации.

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