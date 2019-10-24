Особый статус для Донбасса: названа основная угроза для Украины

Основной угрозой для Украины является принятие особого статуса Донбасса на условиях Российской Федерации.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказала эксперт фонда Stiftung Wissenschaftund Politik при Немецком институте по международным вопросам и безопасности в Берлине, доктор политических наук Университета Мангейма Сьюзан Стюарт. Она отметила, что Кремль хочет создать ситуацию, когда сможет влиять на внутреннюю и внешнюю политику Украины в целом через подконтрольную Москве автономию региона и его лидеров.

"Это поможет Москве удержать Украину от вступления в НАТО или ЕС. Украина же задекларировала, что заинтересована в этом. Поэтому я не вижу потенциала для компромисса между тем, что хочет Москва, и украинскими интересами", - объяснила Стюарт.

Война на Донбассе kp.ua

По ее убеждению, нет предпосылок думать о том, что Россия готова идти на компромисс.

"Мне кажется, что российская сторона неподвижно уперлась в свои позиции, а другая сторона готова двигаться или должна двигаться. Это не компромисс. Это просто односторонний ход", - сказала эксперт.

Она отметила, что трудно сказать согласится ли Кремль на роспуск так называемых "ЛНР" и "ДНР". По ее мнению, Москве нужно иметь людей в непризнанных республиках на руководящих должностях, которые будут представлять интересы Кремля в разговоре с Киевом. Отмена так называемых ДНР и ЛНР означает, что этих людей больше не будет, и Москва не достигнет такого уровня, который они могут обеспечить.

Как писал OBOZREVATEL, глава Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко заявил, что ВР и Офис президента будут согласовывать с Россией позицию относительно подготовки законопроекта об особом статусе некоторых районов Донбасса.

1 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным заявлением о ситуации на Донбассе и нашумевшей "формуле Штайнмайера".

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