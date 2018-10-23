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''Полностью простреливается'': Тука заявил о ''господстве'' РФ на Азове

2.4тЧитать материал на украинском

Азовское море простреливается со стороны России ракетами и береговой артиллерией, поэтому строить базу Военно-морских сил Украине нет смысла.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал заместитель министра по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука. По его словам, Украине нужно иметь свое присутствие на Азове, но анонсированная военно-морская база не сильно улучшит ситуацию.

"Особого смысла я в этом не вижу. Конечно, нужно иметь свое присутствие в Азовском море, чтобы обозначить в случае необходимости мы можем дать сдачу. Но со стратегической точки зрения эта база не имеет никакого значения, ввиду наличия Керченского пролива. Россия в состоянии просто заблокировать движение и тогда просто все суда, находящиеся в Азовском море, останутся там", - сказал Тука.

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При этом замминистра пояснил, что из-за небольших размеров Азовское море полностью простреливается со стороны России даже береговой артиллерией.

"Территория контролируется и простреливается как береговой артиллерией, так и ракетными комплексами", - сказал Тука, а также добавил, что война на море "не в интересах и силах Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно стали известны новые подробности того, как Украина готовится к конфликту с Россией в Азовском море. Руководство страны планирует уже до конца 2018 года начать строительство новой базы.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Георгий Тука
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
да ладно?! а еще недавно так скакали от радости, что украинский флот прошел под Мостом на буксире! в этом видели великую перемогу Украины! базу, мощно грозящую российскому флоту обещались построить! теперь всё? перемога плавно переходит в зраду?
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
"Азовское море простреливается со стороны России ракетами и береговой артиллерией, поэтому строить базу Военно-морских сил Украине нет смысла" --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Строить базу Военно-морских сил Украине нет смысла, потому что у неё нет военно-морских сил.Называть три ржавых корыта и десяток катеров силами смешно
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Кожедуб Руслан, а шо так мало??? Требуйте СТО ТРИЛЛИОНОВ!!! Добрый Вы какой-то сегодня... :-)
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