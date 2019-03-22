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Ослунд оскандалился критикой Луценко: в ГПУ выдвинули ему требование

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко ждет извинений от старшего члена Atlantic Counsil (США) Андерса Ослунда за лживые заявления в свой адрес.

Об этом написала пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган на своей странице в Twitter после того, как Ослунд отозвал свое заявление с негативной критикой в адрес генпрокурора Украины.

Напомним, что в комментарии Украинской службе "Голоса Америки" 21 марта Ослунд сказал: "Когда Юрий Луценко открывает рот, то зачастую для того, чтобы солгать. К нему совершенно нет доверия. Он сам был вовлечен в сомнительные дела". Эксперт также выразил уверенность в том, что Луценко "является человеком президента Порошенко, но он не имеет никакого доверия".

Позднее на своей странице в Twitter Ослунд написал: "Я отзываю свое заявление о Луценко".

Юрий Луценко

Юрий Луценко

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В свою очередь пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган отметила в Twitter: "Дорогой господин Ослунд, хотелось бы прочитать не только фразу о том, что вы отозвали свое предыдущее заявление, но и извинения за ваши слова, которые вы изначально сказали о генеральном прокуроре Украины господине Юрии Луценко".

Как сообщал OBOZREVATEL, Луценко в интервью американскому HillTv заявил, что во время первой встречи с ним посол США в Украине Мари Йованович предоставила ему перечень лиц, которые не подлежат преследованию. Он счел это недопустимым.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявление Луценко . "Джон Соломон: по мере исчезновения российского заговора, появляется украинский заговор, чтобы помочь Клинтон", — написал Трамп в Twitter.

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Персоны
Юрий ЛуценкоАндерс ОслундЛариса Сарган
Место
Украина
Тег
Генеральная прокуратура Украины
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