"Ослабляет позиции": Фесенко предупредил Зеленского о последствиях связи с Коломойским

Связь президента Украины Владимира Зеленского с бизнесменом Игорем Коломойским может ослабить его позиции на будущей встрече с лидером США Дональдом Трампом.

Такое мнение озвучил председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. По его словам, это подтверждает повышенное внимание западной прессы к этой проблеме.

Так, он напомнил о выходе 18 сентября соответствующей статьи в авторитетном французском издании Le Monde. В ней идет речь о чрезмерном и чрезвычайно негативном влиянии Коломойского на Зеленского и его окружение.

"Судя по вопросам иностранных журналистов, которые я получаю в последнее время, такие материалы сейчас появятся и в ряде других западных СМИ. Подозрения относительно негативного влияния Коломойского на Зеленского особенно возбудились после появления Коломойского в Офисе президента и на форуме YES, возне вокруг ПриватБанка, криминальных инцидентов с Гонтаревой и скандальной налоговой реформы (в том числе законопроекта 1210) "слуги народа" Гетманцева, которого все сильнее ассоциируют с лоббистским влиянием Коломойского", – пишет Фесенко.

Владимир Фесенко "Капитал"

Он подчеркнул, что все эти факты вызывают растущую тревогу и в Украине, и у ее зарубежных партнеров. Поэтому, считает Фесенко, это должно настораживать и самого президента Зеленского, ведь крайне негативно отображается на его имидже на Западе.

"К сожалению, накануне визита президента Зеленского на Генассамблею ООН и встречи с Трампом и другими мировыми лидерами, тема Коломойского существенно ослабляет позиции нашего президента", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

встреча Зеленского и Трампа состоится в конце сентября в Нью-Йорке. Анонс переговоров глав государств появился на официальном сайте Белого дома.

Изначально она была запланирована на 1 сентября , однако американский лидер отменил поездку в Варшаву из-за урагана, который надвигался на Флориду.

Планировалось, что Трамп и Зеленский во время встречи затронут вопросы противодействия агрессии РФ в Украине и предстоящий визит главы украинского государства в США.

После сдвига даты стало известно, что президенты поговорят на полях Генеральной ассамблеи ООН о стабилизации ситуации на Донбассеи прекращении войны.

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