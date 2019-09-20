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20 сентября • обновлено в 19:02
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"Ослабляет позиции": Фесенко предупредил Зеленского о последствиях связи с Коломойским

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Связь президента Украины Владимира Зеленского с бизнесменом Игорем Коломойским может ослабить его позиции на будущей встрече с лидером США Дональдом Трампом.

Такое мнение озвучил председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. По его словам, это подтверждает повышенное внимание западной прессы к этой проблеме.

Так, он напомнил о выходе 18 сентября соответствующей статьи в авторитетном французском издании Le Monde. В ней идет речь о чрезмерном и чрезвычайно негативном влиянии Коломойского на Зеленского и его окружение.

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"Судя по вопросам иностранных журналистов, которые я получаю в последнее время, такие материалы сейчас появятся и в ряде других западных СМИ. Подозрения относительно негативного влияния Коломойского на Зеленского особенно возбудились после появления Коломойского в Офисе президента и на форуме YES, возне вокруг ПриватБанка, криминальных инцидентов с Гонтаревой и скандальной налоговой реформы (в том числе законопроекта 1210) "слуги народа" Гетманцева, которого все сильнее ассоциируют с лоббистским влиянием Коломойского", – пишет Фесенко.

Владимир Фесенко

Владимир Фесенко

"Капитал"

Он подчеркнул, что все эти факты вызывают растущую тревогу и в Украине, и у ее зарубежных партнеров. Поэтому, считает Фесенко, это должно настораживать и самого президента Зеленского, ведь крайне негативно отображается на его имидже на Западе.

"К сожалению, накануне визита президента Зеленского на Генассамблею ООН и встречи с Трампом и другими мировыми лидерами, тема Коломойского существенно ослабляет позиции нашего президента", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Владимир Зеленский Игорь Коломойский Дональд Трамп Владимир Фесенко
Место
Украина
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