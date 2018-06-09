Оскорбил его величество: журналист рассказал о неудобном интервью с Путиным

Журналист австрийского телеканала ORF Армин Вольф, который недавно брал интервью у президента России Владимира Путина, заявил, что это было одним из самых сложных интервью в его карьере.

"Ты спрашиваешь его о коррупции в России и он начинает обсуждать коррупцию в Украине", - сказал он в интервью Politico.

Вольф отметил, что было тяжело говорить с Путиным не в студии, а в Кремле. И каждый раз, когда журналист его перебивал, это выглядело как "оскорбление его величества".

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Кроме того, по его словам, из-за синхронного перевода очень сложно реагировать спонтанно.

"Он говорит широко и вдается в детали. Когда ты его перебиваешь, он обращает внимание на то, что его перебили. Политики редко так делают. Они или разрешают себя перебивать, или игнорируют и продолжают говорить. Но Путин акцентировал каждый раз, что его перебивали и ему это помогло, потому что после третьего-четвертого раза, интервьюер покажется грубым или незаинтересованным в его ответах", - рассказал Вольф.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Путин в интервью ORF отверг все обвинения незаконном захвате Крыма и назвал Евромайдан государственным переворотом.