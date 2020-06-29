Оскандалившаяся "слуга" Третьякова обвинила родственников пропавших без вести на Донбассе в обмане из-за "больших денег"

Народный депутат от партии "Слуги народа" и глава комитета ВРУ по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что родственники пропавших без вести на Донбассе украинцев пользуются своим положениям ради получения денег от государства.

Соответствующий ролик с ее высказываниями опубликовало в Facebook Международное общественное объединение участников боевых действий "Незламні" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, во время видеоконференции Третьякова выступила с предложением "убрать некоторые льготы, чтобы люди ими не злоупотребляли". Как пример последнему она на привела родственников украинцев, которые считаются пропавшими без вести на территории оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей.

"Знаете, ими злоупотребляют даже в системе… Я дошла до Минских соглашений… У нас есть пропавшие без вести, и мы точно знаем, что парень или девушка погибли, что их расстреляли, но просто мы еще не добрались до мест захоронения. Соответственно и родители, и родственники знают, что они погибли, но не хотят констатировать смерть своих родственников, даже если прошло время и есть судебные решения относительно гибели человека… Потому что они за это получают деньги и большие – до 20-30 тысяч гривен в месяц. Этот экономический смысл морально развращает человека", – заявила Третьякова.

По ее словам, в украинском обществе якобы отсутствует понимание того, что если человек получает что-то от государства, то "он отнимает у того, кто платит налоги".

"Человек трудящий получит больше зарплат, если не будет льгот в трудовом кодексе", – добавила парламентарий.

Отметим, что на это высказывание остро отреагировали ветераны войны на Донбассе.

"Разве за это мы воевали? Собратья! Вы только получайте, что она мелет. И это глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и ЗАЩИТЫ ПРАВ ВЕТЕРАНОВ!.. Устраивает истерику из-за того мизера, который государство раз через раз дает своим защитникам", – прокомментировали слова нардепа в "Незламні".

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