Классика, орал и рукоблудие: почему нардепы в Раде думают о сексе, а не об украинцах

Секс-скандалы стали нормой для Верховной Рады. Практически каждую неделю народные депутаты попадаются на странных переписках или откровенно пошлых движениях.

Страдают от такого поведения все — как “слуги народа”, так и представители оппозиционных фракций. Почему нардепы в стенах парламента думают о сексе, а не о народе, и есть ли в этом тайный умысел — в материале OBOZREVATEL.

Этот текст о:

сексуальном скандале Богдана Яременко;

причинах такого поведения. Обострение или политтехнологии?

самых известных интимных скандалах в Раде.

Как нардеп заказал “классику и орал”. Кратко

30 октября в сети распространили информацию о том, что якобы нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко во время заседания Рады договаривался об интимной встрече за деньги с девушкой.

На смартфоне в руках мужчины есть два чата со знакомствами: "Сеть знакомств Мам…" и "Loveeto". В начале переписки с некой девушкой мужчина узнал условия встречи с ней.

"Привет. Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный – табу. Час – 100 долларов. Два часа – 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно", – ответила она.

Скандальная переписка

Видно, что нардеп голосует и ведет интимную переписку

Сразу после обнародования переписки нардеп попытался назвать эту ситуацию спланированной “информационной операцией” против журналистов. Мол захотел специально попасть в такую историю, чтобы критиковать журналистов за фэйки. Но к концу дня нардеп свое заявление удалил, а затем извинился перед своей супругой, детьми и президентом Владимиром Зеленским.

Далее скандал получил продолжение. Нардепа разыграли пранкеры, а пользователи нашли профиль Яременко на разных сайтах знакомств.

Профиль

Мнения экспертов

По словам собеседника OBOZREVATEL внутри монобольшинства ситуация с Яременко вызвала широкое обсуждение. Правда, здавать телефоны или наклеивать специальные пленки на телефоны пока никто не заставляет. Из фракции нардепа также решили не исключать.

Многие пользователи Facebook и отдельные эксперты связывают такие обострения с политическими уловками. Мол, в таких ситуациях партия или отдельные политики пытаются заострить внимание СМИ и украинцев на чем-то приземленном, простом и скандальном.

К примеру, скандал со странными движениями нардепа Ильи Кивы частично сбил информационный шум вокруг “формулы Штайнмайера”. Только оригинальное видео в YouTube набрало более 2-х миллионов просмотров. Общий охват же был намного больше.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен: “Я думаю, что это была реальная переписка Богдана Яременко. Подставлять одного из главных нардепов фракции, к тому же еще и руководителя комитета по иностранным делам, никто бы не стал...

Также не думаю, что это был какой-то политический ход или попытка перебить информационное поле. Вроде же ничего такого не принимали? Мне кажется, большинство нардепов в Раде сейчас растеряны. Для них это новое место, они не привыкли к вниманию журналистов и не осознают, что внутри парламента все на них смотрят. Должно произойти еще несколько таких скандалов, чтобы они это поняли”.

Психолог терапевтического процесса Мария (пожелала остаться инкогнито): “Не думаю, что это связано с осенним обострением. Большинство нардепов просто не прошли путь от непубличных до публичных людей.

К тому же Верховная Рада в чем-то зеркало общество, где также есть потребности в сексе, удовлетворении своих потребностей. Поэтому нардепы, возможно, стремятся таким образом быть ближе к людям”.

Интересным получился комментарий священника, который высказался о ситуации с Богданом Яременко для OBOZREVATEL.

Настоятель Свято-Николаевского храма (г. Полтава) Александр Дедюхин: "Если народный депутат по своему мобильному телефону где-то в укромном уголке с женой смотрит порно – пусть смотрит на здоровье. Но суть вопроса в том, что человек на рабочем месте за наши деньги, которые мы ему оплачиваем, занимается не законотворчеством, а тем, что договаривается про блуд.

Лучше бы он занялся законопроектом про легализацию проституции – было бы больше пользы стране и нам всем", – заявил протоиерей.

Громкие секс-скандалы. Что было интересного?

“Рука на пахе у Ильи Кивы”. Народный депутат от “Оппозиционной платформы” взбудоражил интернет интимным поведением в парламенте. Кива разговаривал с девушкой Юлией из Одессы во время заседания.

Затем нардеп отложил телефон и принялся чесать область паха. В этот момент слышно, как спикер Рады Дмитрий Разумков обсуждал один из законопроектов. Многие посчитали эти странные жесты “рукоблудием” прямо в парламенте. Нардеп же пояснил, что просто в тот момент “зачесалось”.

“Зеленая кнопочка”. Буквально в первые дни работы новой Рады на скандальной переписке попалась нардеп от “Слуги народа” Елена Криворучкина. Она прямо в зале заседаний переписывалась с человеком, который у нее в телефоне записан как "Любимый". Получилось все вот так:

Любимый: – Кнопочка зеленая, где ты? Лен, разлюбила меня, наверное.

Криворучкина: – Я люблю тебя. Сильно, сильно, сильно. Даже не надейся, что разлюбила.

Любимый: – Кнопочка любит, я знаю. А ты не знаю.

Криворучкина: – Знаешь, знаешь.

Любимый: – Лен, ты где?

Криворучкина: – Неприкосновенность сняли. Теперь хочу заниматься с тобой любовью день и ночь. Я на заседании Верховной Рады.

Переписка Криворучкиной

"Тр*хать себя не дам!". Народный депутат от "Слуги" Анатолий Остапенко прямо во время заседания Рады якобы вел "интимную" переписку с мужчиной. Так, между двумя мужчинами якобы состоялся такой диалог:

Л. Сильченко: Сейчас в Киеве.

А. Остапенко: Привет. На завтра.

Л. Сильченко: В костюме с бабочкой?

А. Остапенко: Нет, в трусах.

Л. Сильченко: Трах*ть себя не дам.

А. Остапенко: Смешно.

Переписка Остапенко

Также стоит упомянуть не совсем сексуальный, но тем не менее яркий скандал с перепиской нардепа от "Слуги" Михаила Радуцкого. Перед голосованием за новый состав Кабинета министров Радуцкий в грубой форме заявил, что кандидат на должность министра здравоохранения Зоряна Черненко — "его человек".

Переписка Радуцкого

"Мой человек Зоряна Черненко" — написал Радуцкий. В ответ он получил: "А то все п#здят, что Супрун". "Х*й им в ж*пу!", — отреагировал нардеп.

Важно отметить, что такое количество секс-скандалов произошло всего за 2 месяца работы Верховной Рады 9-го созыва.

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