Орущие пропагандисты, уставший Зеленский и голые женщины: что происходило за кулисами саммита в Париже

За несколько часов до встречи "нормандской четверки" в Париже полицию попытались атаковать голые активистки Femen, по итогам переговоров президент Украины Владимир Зеленский был очень уставшим, а российские пропагандисты массово заполонили Елисейский дворец.

Об этом в своем блоге пишет корреспондент OBOZREVATEL, побывавший на переговорах. По его словам, ажиотаж был только в украинских и российских СМИ.

"По правде говоря – европейские издания и телеканалы (в частности французкие) говорили о встрече как о рядовом событии. Российских СМИ было много. В Кремле очень тщательно и ответственно подходят к освещению деятельности Путина. У него есть целый "кремлевский пул", который пропускают на мероприятия такого уровня без очереди. И да, журналисты все время кричат.

Елисейский дворец, круассаны... Нет, журналистов изначально поили водой с кофе и сахаром. С одной стороны, мы туда не кушать приехали, но после 5 часов на морозе хотелось бы и поесть. Французкая сторона выставила фуршет где-то к 6-7 вечера по парижскому времени", – подчеркнул журналист.

Российские СМИ в Париже

Также он отметил, что за несколько часов до самой встречи из толпы выбежали активистки Femen с криками "Stop Putin's wars" – сотрудники спецслужбы без проблем повалили их на землю и держали, пока на помощь не прибежали коллеги.

"На пресс-конференции президент Владимир Зеленский был очень уставшим, но пытался держаться молодцом. Видно было, что переговоры прошли тяжело, да и ответственность была колоссальной. По правую руку от президента находилась украинская делегация", – рассказал журналист OBOZREVATEL.

Как сообщалось ранее:

Встреча в Париже 9 декабря стала первым саммитом в "нормандском формате" с 2016 года. В Елисейском дворце собрались лидеры Украины, Германии, Франции и России – Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Путин (вся хроника событий собрана здесь).

Зеленский и Путин впервые встретились лично (до этого они общались только по телефону). В рамках саммита президенты Украины и России побеседовали тет-а-тет.

По итогам "нормандской встречи" стороны подписали совместное коммюнике. Были достигнуты договоренности об обмене пленными, полном прекращении огня на Донбассе, разведении войск еще на трех участках и дальнейшей работе в "нормандском формате".

Зеленский весьма позитивно оценил итоги саммита. Он подчеркнул, что Украине удалось добиться шести поставленных целей без сдачи национальных интересов.

Тем временем Путин заявил о разногласиях с Зеленским по Донбассу.

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