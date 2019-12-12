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12 декабря • обновлено в 15:50
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Орущие пропагандисты, уставший Зеленский и голые женщины: что происходило за кулисами саммита в Париже

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За несколько часов до встречи "нормандской четверки" в Париже полицию попытались атаковать голые активистки Femen, по итогам переговоров президент Украины Владимир Зеленский был очень уставшим, а российские пропагандисты массово заполонили Елисейский дворец.

Об этом в своем блоге пишет корреспондент OBOZREVATEL, побывавший на переговорах. По его словам, ажиотаж был только в украинских и российских СМИ.

"По правде говоря – европейские издания и телеканалы (в частности французкие) говорили о встрече как о рядовом событии. Российских СМИ было много. В Кремле очень тщательно и ответственно подходят к освещению деятельности Путина. У него есть целый "кремлевский пул", который пропускают на мероприятия такого уровня без очереди. И да, журналисты все время кричат.

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Елисейский дворец, круассаны... Нет, журналистов изначально поили водой с кофе и сахаром. С одной стороны, мы туда не кушать приехали, но после 5 часов на морозе хотелось бы и поесть. Французкая сторона выставила фуршет где-то к 6-7 вечера по парижскому времени", – подчеркнул журналист.

Российские СМИ в Париже

Российские СМИ в Париже

Также он отметил, что за несколько часов до самой встречи из толпы выбежали активистки Femen с криками "Stop Putin's wars" – сотрудники спецслужбы без проблем повалили их на землю и держали, пока на помощь не прибежали коллеги.

"На пресс-конференции президент Владимир Зеленский был очень уставшим, но пытался держаться молодцом. Видно было, что переговоры прошли тяжело, да и ответственность была колоссальной. По правую руку от президента находилась украинская делегация", – рассказал журналист OBOZREVATEL.

Орущие пропагандисты, уставший Зеленский и голые женщины: что происходило за кулисами саммита в Париже
Орущие пропагандисты, уставший Зеленский и голые женщины: что происходило за кулисами саммита в Париже

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Автор
Виталий Тысячный Виталий Тысячный
Тема
Эксклюзив
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Франция Париж
Тег
нормандский формат
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Рожденный в СССР
Рожденный в СССР
Аваков допивал вино после глав государств...))
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