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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Организовал референдум "ДНР": на Донетчине в Раду проходит "царь" Дружковки

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В округе №49 Донецкой области на выборах побеждает кандидат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Валерий Гнатенко, которого СБУ подозревает в организации сепаратистского референдума 11 мая 2014 года.

Данные представлены и на сайте Центральной избирательной комиссии (чтобы посмотреть график, проскролльте страницу до конца).

Также о результатах сообщает пресс-служба политсилы со ссылкой на параллельный подсчет голосов.

Валерий Гнатенко

Валерий Гнатенко

24 канал

"Мы получили предварительные результаты параллельного подсчета голосов, согласно которому наша команда опережает Бориса Колесникова на 3 тыс. 200 голосов избирателей. Однако такой результат выборов в 49 округе находится под угрозой в связи с попытками его сфальсифицировать", — говорится на сайте "Оппозиционной платформы — За жизнь".

По словам Гнатенко, в Покровском районе участковые комиссии системно отказываются выезжать в ОИК, несмотря на то, что протоколы с результатами голосования уже составлены.

Отметим, что в 2015 году Служба безопасности Украины открыла четыре уголовных производства против мэра Дружковки Донецкой области Валерия Гнатенко, а также двоих депутатов Краматорского городского совета по подозрению в организации сепаратистского референдума 11 мая 2014 года.

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По данным "Антикора", Гнатенко называют "царем" Дружковки, "борцом с бандеровским беспределом", организовавшим весной 2014-го подъем флага РФ. За время мэрства его материальное положение неуклонно росло.

"В первую "ходку" на должность городского головы Гнатенко построил особняк на территории, "отжатой" у больницы, во вторую — начал новое строительство, которое окончил во время войны. Устроился в парке Молодой на 70 сотках, где подконтрольный мэру горсовет выделил маме Валерия Гнатенко несколько смежных участков. Официально — для выпаса скота. Фактически — для постройки дворца. Третий коттедж мэр построил на берегу Северского донца, в курортном поселке Щурово", — говорится в сообщении.

Организовал референдум "ДНР": на Донетчине в Раду проходит "царь" Дружковки

Как сообщал OBOZREVATEL, Колесников уже заявил, что спокойно относится к победам и поражениям.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
данбасятам нравятся сцари и на коленях стоять ,пусть стоять,и этих баранов хотят нам впихнуть пускай валят в педерацию
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