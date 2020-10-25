Организаторы опроса Зеленского объяснили использование детей-волонтеров

Участие несовершеннолетних в проведении опроса "5 вопросов от президента" объясняется тем, что некоторые интервьюеры оставляли коробки и листы для голосования на своих детей.

Об этом на брифинге заявил координатор опроса Артем Гагарин. По его словам, такое объяснение дали в социологической службе, которая подбирала волонтеров.

"Подбором интервьюеров занималась социологическая компания. Пояснение было следующее, что да, были некоторые случаи, когда родители оставляли на своих детей, а дети проводили этот опрос", – сказал Гагарин.

Он также добавил, что такие факты не останутся незамеченными.

"Если социологическая компания нанимала несовершеннолетних, тогда будут разговоры с этой компанией. Но это буду делать не я", – сказал координатор проекта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в организации, которая занимается проектом "Пять вопросов от Президента", проверяют информацию о том, что их опрос проводят несовершеннолетние.