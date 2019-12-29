Украина отдала "Л/ДНР" организаторов кровавого теракта в Харькове: что теперь будет

Во время обмена пленными между Украиной и “Л/ДНР”, который состоялся в воскресенье, 29 декабря, были переданы боевикам осужденные за совершение теракта в Харькове Владимир Дворников, Виктор Тетюцкий и Сергей Башлыков.

22 февраля 2015 года во время торжественного шествия по случаю годовщины Революции Достоинства произошел взрыв, унесший жизни четверых человек и ранивший еще девятерых. В результате теракта на месте погибли лидер харьковского Евромайдана 52-летний Игорь Толмачёв и заместитель начальника Первомайского РОВД подполковник милиции Вадим Рыбальченко. На следующий день в больнице умер 15-летний Даниил Дидык, а еще через день - 18-летний студент Николай Мельничук.

Один из харьковских террористов на обмене пленными Telegram-канал Черговий ООС

Один из харьковских террористов на обмене пленными Telegram-канал Черговий ООС

Теракт в Харькове

Харьковские террористы

26 февраля сотрудники СБУ задержали Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова. Как сообщал тогда советник главы СБУ Маркиян Лубкивский, все они являлись членами террористического движения “Харьковские партизаны” и хранили дома реактивный гранатомет “Шмель”, с помощью которого хотели устроить еще несколько терактов - обстрелять клубы и торговые центры.

После начались судебные разбирательства, а 26 декабря прокурор Владимир Лымарь заявил, что трое подозреваемых включены в списки на обмен и их освобождение принципиально для России.

Харьковские террористы

28 декабря Фрунзенский райсуд Харькова приговорил их к пожизненному заключению с конфискацией имущества и отпустил под личное обязательство, а на следующий день их передали в “Л/ДНР” по спискам обмена пленными.

Как сообщал OBOZREVATEL:

О том, что стороны согласовали обмен до конца 2019 года, 23 декабря сообщила Дарка Олифер – пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы.

Как признался советник секретаря СНБО Сергей Сивохо, переговоры были сложными и продолжались около 4 часов.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил проведение обмена 29 декабря.

Обмен с "ЛНР" прошел на КПВВ "Майорск" по формуле 63 на 25.

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