"Орал до хрипоты, получили по шапке все": выяснилась цель визита Суркова на Донбасс

Во время визита помощника российского президента Владимира Путина Владислава Суркова на Донбасс поднимался вопрос "паспортизации" жителей оккупированных территорий.

Об этом для OBOZREVATEL написал блогер Фашик Донецкий. "Для Асланбека Дудаева (Суркова. – Ред.), который искренне и по праву считает территориальные недоразумения своим детищем, этот вопрос стоит очень строго, ведь уровень "паспортизации" оценивается и Сурковым, и самой Москвой как признание местными жителями "республики", – говорится в блоге.

По его словам, Сурков на совещании с представителями "ДНР" "орал до хрипоты, получили по шапке все" – от нынешнего главаря террористов Дениса Пушилина до так называемых мэров и фейковых министров фейкового "государства".

Владислав Сурков

После потока матерных выражений и всяческих угроз помощник Путина якобы поставил жесткое требование: минимум 80% жителей оккупированных территорий как можно быстрее должны быть "паспортизированы".

Причина срочности, написал блогер, весьма понятна, ведь "без "паспортизации" непонятными бумажками весь проект Недороссия рушится".

Фашик Донецкий также подвел итоги требований Суркова и привел причины, почему именно "паспортизации" он уделил пристальное внимание.

По его словам, во-первых, требование о "паспортизации" свидетельствует о том, что проект "Новороссия" "подыхает". Во-вторых, одной "идеологии" недостаточно, т. к. "жизнь на оккупированных территориях становится только хуже, экономического процветания нет и быть не может".

"Скоро в Донецке "паспорт" дыныры будет вызывать отвращение. Причина – принудительные методы, которые обязательно предпримут оккупационные типа власти для того, чтоб выполнить приказ Асланбека Дудаева", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, после визита Суркова в Донецк в "ДНР" заговорили об ожидаемом устранении Пушилина с должности "главы". Его место займет т.н. мэр оккупированной Горловки Иван Приходько.

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