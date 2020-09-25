ОПЗЖ выдвинула кандидатом в Краматорске 19-летнего сына Королевской

Виктория Довгань Политика 16:27, 25.09.2020 Обновлено: 16:40, 25.09.2020

Сын народных депутатов Украины от ОПЗЖ Натальи Королевской и Юрия Солода, Ростислав Солод, официально выдвинут кандидатом в депутаты горсовета Краматорска.

Об этом молодой человек сообщил 24 сентября на личной странице в Facebook, отметив, что будет баллотироваться на местных выборах от партии, в которой состоят его родители.

Сын Королевской выдвинут кандидатом в депутаты Краматорского горсовета от ОПЗЖ.
Facebook Ростислава Солода

"Последние несколько месяцев наша команда упорно трудилась над стратегией развития города. Суть стратегии – сделать Краматорск инвестиционно привлекательным, технологическим, и комфортным для жизни городом", – написал Солод.

Судя по фото, на сцене во время съезда партии с сыном присутствовала Королевская. Отметим, что кандидату в депутаты Краматорского горсовета только 19 лет – Солод родился в 2001 году.

Наталья Королевская была с сыном на съезде.
Facebook Ростислава Солода

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