ОПЗЖ выдвинула кандидатом в Краматорске 19-летнего сына Королевской
О решении стало известно 24 сентября
Мать была с молодым человеком на съезде партии
Отец парня Юрий Солод также является нардепом от ОПЗЖ
Сын народных депутатов Украины от ОПЗЖ Натальи Королевской и Юрия Солода, Ростислав Солод, официально выдвинут кандидатом в депутаты горсовета Краматорска.
Об этом молодой человек сообщил 24 сентября на личной странице в Facebook, отметив, что будет баллотироваться на местных выборах от партии, в которой состоят его родители.
"Последние несколько месяцев наша команда упорно трудилась над стратегией развития города. Суть стратегии – сделать Краматорск инвестиционно привлекательным, технологическим, и комфортным для жизни городом", – написал Солод.
Судя по фото, на сцене во время съезда партии с сыном присутствовала Королевская. Отметим, что кандидату в депутаты Краматорского горсовета только 19 лет – Солод родился в 2001 году.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в феврале 2020 года Королевскую со скандалом выгнали из Львова. Это произошло из-за ее отказа отвечать на вопрос о том, является ли Россия страной-агрессором.
А в июле 2019 года Королевскую обсыпали мукой под зданием Донецкого окружного суда