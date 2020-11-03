ОПЗЖ в Мариуполе заблокировала работу городской избирательной комиссии

В Мариуполе ОПЗЖ заблокировала работу городской территориальной комиссии. Несколько титушек преградили вход членам комиссии в помещение, где хранится печать и протоколы.

Об этом сообщают местные СМИ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Такими действиями представители партии фактически заблокировали работу ТИК", – говорят прибывшие на место инцидента сотрудники Национальной полиции.

В настоящее время глава горизбиркома Анатолий Паланийчук находится в Славянске, где проходит суд по иску ОПЗЖ. Донецкий окружной административный суд уже трижды отклонял аналогичные иски и установил, что оснований для пересчета голосов и отмены решений районных избирательных комиссий в Мариуполе нет.

Руководит блокирующей работу комиссии группой представитель партии “Оппозиционная платформа – За життя”, гендиректор обанкротившегося завода "Азовмаш" Константин Иващенко.

Зам. главы комиссии Ольга Мироненко посчитала такие действия представителей ОПЗЖ грубым вмешательством в работу территориальной комиссии и вызвала полицию. Правоохранители прибыли по вызову, однако лишь следят за тем, чтобы не было столкновений, и не предпринимают действий для того, чтобы разблокировать помещение для заседания ТИК.

В городской ТИК собрались представители избирательных штабов ОПЗЖ, Блока Вадима Бойченко, "Слуга народа".

“Мариупольцы сделали свой выбор. И этот выбор должны уважать все партии. Теперь задача городской избирательной комиссии официально зафиксировать результаты в рамках законодательства. Для этого есть все основания. Есть итоговый протокол мариупольского горизбиркома, подписанный председателем. По всей Украине уже посчитаны голоса и официально объявлены результаты. Но только ОПЗЖ никак не смирится с поражением”, – заявила Ксения Сухова, лидер городской организации партии “Слуга народа”.

Ранее появились сообщения об умышленном затягивании официального оглашения результатов выборов в Мариупольский городской совет.