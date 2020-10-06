ОПЗЖ уменьшила разрыв со "Слугой народа" – опрос

Самые высокие шансы пройти в парламент, по последним социологическим данным, является в урядущои партии "Слуга народа" (25,9%) и "Оппозиционного платформы – За жизнь" (22%), которая уменьшила разрыв с первой.

Такие результаты опроса приводит Центр "Социальный мониторинг". Отмечается, что если бы выборы проходили в начале октября, то СН и ОПЗЖ поборолись за первое место.

Согласно опросу, партия президента сейчас набирает 25,9% голосов, а за ОПЗЖ среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, готовы отдать свой голос 22% респондентов.

Третье место в "Европейской солидарности" – 14,2%, а у "Батькивщины" – 9,5%. Другие партии не имеют шансов получить представительство в парламенте.

Опрос проводился 20-29 сентября 2020. Было опрошено 3014 респондентов, проживающих в различных регионах Украины, кроме аннексированного Крыму и неподконтрольных территорий Донбасса. Метод: индивидуальное интервью. Погрешность выборки составляет 1,1-1,9%.