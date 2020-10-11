ОПЗЖ требует прекратить давление на суды и травлю оппозиции в Николаеве. Заявление

"ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ" требует от "слуг народа" и Д. Арахамии прекратить давление на суды и травлю оппозиции в Николаеве.

Об этом говорится в заявлении политсилы. Публикуем его полный текст:

Заявление партии

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Д.Арахамия продолжает травлю Николаевской городской организации "ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ". По его указанию "слуги" хотят отменить в суде регистрацию Николаевских избирательных списков нашей партии .

Сегодня Д. Арахамия оказывает давление на суды с целью вынесения противозаконного решения о снятии с регистрации избирательного списка нашей партии на выборах в Николаевский городской совет.

Глава крупнейшей парламентской фракции лично организовывает кампанию травли оппозиции в Николаеве.

"ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ" призывает суды не принимать противозаконных и антидемократических решений под давлением Д.Арахамии и "слуг народа". Мы обращаем внимание международных организаций и наблюдателей на нарушение демократии и прав избирателей на выборах в Николаеве. Призываем прекратить давление на оппозицию со стороны представителей партии власти "Слуга народа", отозвать судебные иски против ОПЗЖ. Противное исключает честность и демократичность выборов. Выбирать должны граждане, а не махинаторы от власти.