ОПЗЖ стала на сторону Офиса президента в спецоперации по 'вагнеровцам' и отрицает ее

Народный депутат из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил, что никакой Временной следственной комиссии по делу "вагнеровцев" в парламенте создано не будет, потому никакой спецоперации украинских спецслужб по задержанию российских наемников не было.

Он фактически поддержал позицию, которую ранее высказывали в Офисе Президента по резонансной информации о срыве этой спецоперации после доклада в кабинете президента, обнародованной в СМИ.

Вчера документы, доказывающие факт проведения спецоперации, которая имела целью задержания группы наемников российской ЧВК Вагнер, обнародовал народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев. Несмотря на это, монобольшинство и руководство Верховной Рады игнорирует требования народных депутатов из нескольких фракций создать такую комиссию.

"Этой Следственной комиссии в Верховной Раде Украины не будет, потому что не было доклада, не было спецоперации, это абсурд. С точки зрения парламентского контроля мы можем проверять только ту информацию, которая нам выглядит достоверной", – подчеркнул Нестор Шуфрич.

Представитель ОПЗЖ также отметил, что его вообще не интересуют "вагнеровцы".

"Мне честно говоря на этих вагнеровцев все равно, я не поверил", – подчеркнул Шуфрич.

Как известно, создание парламентской ВСК требуют родственники украинских воинов, погибших на Донбассе в 2014 году в результате террористических актов. Родственники погибших отмечают, что среди российских наемников, которых планировали задержать во время спецоперации, могли быть причастны к сбитию украинских военных самолетов Ил-76 в Луганске, военных самолетов Су-25 и вертолета Ми-8 под Славянском, а также к сбитию российским "Буком" малайзийского Боинга MH17, в результате чего были убиты 298 иностранцев.

Владимир Арьев сообщил, что сотрудники спецслужб, которые принимали участие в подготовке этой спецоперации, готовы давать показания. По словам главного редактора издания "Цензор.нет" Юрия Бутусова, который первым заявил об операции, сорванной из-за утечки информации из Офиса Президента, украинские спецслужбы работали над этой разработкой совместно с американскими коллегами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилась вероятная запись разговоров сотрудников Службы безопасности Украины и российских наемников ЧВК "Вагнер".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!