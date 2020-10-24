ОПЗЖ сняла своего кандидата в мэры Славянска за день до голосования

Политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" направила в Славянскую городскую территориальную избирательную комиссию обращение об отмене регистрации кандидата в мэры Славянска Павла Придворова.

Соответствующее обращение областной организации ОПЗЖ за подписями Юрия Бойко и Натальи Королевской оказалось в распоряжении OBOZREVATEL.

В частности, партия ссылается на пункт 2 части первой статьи 231 Избирательного кодекса Украины, в которой описывается процедура отмены регистрации кандидата в депутаты, кандидата на должность поселкового, сельского, городского головы.

В мотивационной части решения отмечается, что в партии понимают, что такое решение станет шоком для многих сторонников политсилы, но не видят другого варианта.

"Оказалось, что Павел Придворов напрямую связан с криминалом, более того, имеет перед ним финансовые обязательства в семь миллионов долларов. А это значит он идет в мэры не служить Славянску, а возвращать свои долги", - идет речь в обращении.

Кроме того, в политсиле отмечают что появилась информация, что Павел Придворов за вознаграждение внес в партийные списки по Славянску людей из Харькова, Киева и Запорожья.

"Выдвинуть Павла Придворова кандидатом было ошибкой. Но позволить ему использовать нашу партию, чтобы развалить Славянск – еще страшнее. Мы не боимся признавать свои ошибки и делать правильные выводы", – говорится в обращении.

Ранее сообщалось, что ГБР запустит "горячую линию" в день выборов. Туда можно будет сообщать о нарушениях избирательного законодательства, допущенных народными депутатами, членами Центризбиркома, правоохранителями и судьями.