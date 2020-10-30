ОПЗЖ сдала позиции в своем главном регионе: названы причины

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" стремительно сдает позиции в своем базовом регионе – Донецкой области.

Об этом стало известно по результатам параллельного подсчета голосов и уже оглашенным предварительным результатам местных выборов, говорится в статье на OBOZREVATEL.

Так, представители ОПЗЖ победили на выборах мэров только в 12 громадах из 36. А большинство (больше 50% мест) оппозиционерам удалось "взять" только в 6 общинах.

При этом отмечается, что ни одна из них не является по-настоящему значимой. Самыми заметными являются Константиновка, Дружковка, Часов Яр и Святогорск. В Славянске за кресло городского головы во втором туре будут бороться кандидат от "Оппозиционного блока" Вадим Лях и представитель ОПЗЖ Павел Придворов.

Фактически, в большинстве крупных городов у ОПЗЖ не будет ни коалиций в советах, ни собственных мэров. Даже там, где партия набирает больше голосов, они не смогут сформировать большинство, хотя еще полгода назад шансы ОПЗЖ выглядели более внушительно.

Причиной тому стала неудачая избирательная кампания партии, которая оттолкнула от себя избирателя рядом неоднозначных акций. Например, партии не удалось предложить избирателю региональную повестку и вместо предложений решения конкретных проблем, избирателя "кормили" общеполитическими тезисами.

Также доверие избирателей подорвали сомнительные заявления ОПЗЖ о нападении на офисы политсилы в регионе. Еще одним событием, которое вызывало массу вопросов у избирателей, стало покушение на кандидата в мэры Славянска. Выяснилось, что в момент его даже не было рядом.

При этом безусловный успех на выборах в регионе получила партия "Слуга Народа". В условиях падения президентского рейтинга, "Слугам" удалось провести своих депутатов во все 36 местных советов Донецкой области. В 6 из них партия власти сформирует монобольшинство с показателями от 54 до 77%.

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